Negaidīti: Tramps klusībā izrēķinās ar Putinu? Eksperts piedāvā savu versiju par notikušo







ASV prezidents Donalds Tramps ir pagarinājis iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena laikā noteikto sankciju paketi pret Krieviju vēl par vienu gadu. Politiskais komentētājs, ukraiņu žurnālists Vitālijs Portņikovs izteicis savu versiju, kāpēc ASV prezidents izšķīries par šādu soli, neskatoties uz publiski paustajām simpātijām pret Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.

Viņš uzskata, ka Trampa rīcību izprovocēja Putina atteikums vienoties par pamiera nosacījumiem.

Sarunā ar Marku Feiginu “Youtube.com” Portņikovs norādīja, ka Putins kārtējo reizi nav piekritis pamieram, ko piedāvāja Tramps, nosūtot ASV prezidenta īpašo sūtni Stīvu Vitkofu atpakaļ uz ASV ar tukšām rokām.

Ja Putins būtu piekritis pamieram, tad Tramps, iespējams, nebūtu parakstījis sankciju pagarinājumu, pieļauj žurnālists.

Taču viņš jau nākamajā dienā klusībā, bez ierastās publicitātes un žurnālistu uzmanības, parakstījis dokumentu par sankciju pagarināšanu vēl uz vienu gadu.

“Viņš centās panākt, lai viņa lēmums pagarināt šīs sankcijas uz vēl vienu gadu paliktu nepamanīts, lai gan jāpasaka atklāti: tas nozīmē, ka līdz 2026. gada aprīlim var aizmirst par jebkādiem jauniem ekonomiskiem līgumiem starp ASV un Krieviju, kā arī par jebkādiem lēmumiem atcelt sankcijas pret Krieviju, jo Tramps ir pagarinājis ārkārtas stāvokli. Tas taču ir ārkārtas stāvoklis, un es neesmu pārliecināts, ka viņš to vispār var atcelt pirms termiņa,” žurnālists sacīja.

Pēc viņa teiktā, Vitkofa nesenajai vizītei Maskavā bijuši divi mērķi – pārliecināt Putinu, cik svarīga ir tūlītēja vienošanās, un dot Trampam iemeslu nepagarināt sankcijas.

Tomēr Putina atteikuma dēļ Tramps bija spiests rīkoties pretēji.

Oficiālais dokuments publicēts ASV Federālajā reģistrā, un tas attiecas uz tā dēvēto “Ārkārtas stāvokļa turpināšanu saistībā ar Krievijas Federācijas valdības kaitīgajām ārvalstu darbībām”. Šis ārkārtas stāvoklis pirmoreiz tika izsludināts 2021. gada 15. aprīlī ar mērķi “novērst neparastus un ārkārtējus draudus ASV nacionālajai drošībai, ārpolitikai un ekonomikai”.

Saskaņā ar dekrētu sankcijas pret Krieviju cita starpā tiek noteiktas “par mēģinājumiem graut brīvas un godīgas demokrātiskas vēlēšanas un demokrātiskas institūcijas ASV un to sabiedrotajās un partnervalstīs; iesaistīties un veicināt ļaunprātīgas kiberdarbības pret ASV un to sabiedrotajām un partnervalstīm; veicināt un izmantot starptautisku korupciju, lai ietekmētu ārvalstu valdības; iesaistīties ārpusteritoriālās darbībās, kas vērstas pret disidentiem vai žurnālistiem; graut drošību valstīs un ASV un to sabiedrotajās un partnervalstīs; graut Amerikas Savienoto Valstu un to sabiedroto un partnervalstu drošību”.