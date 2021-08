“Nekāds plāns nevienam atsūtīts nav un mēs nezinām, kā sagatavoties…”: kāds šogad skolās būs jaunais mācību gads? Ieteikt







RīgaTV 24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” viesojās Salaspils novada domes deputāts Jānis Nebars un aktrise Raimonda Vazdika, kuri atbildēja uz jautājumu – kāds šogad skolās varētu būt jaunais mācību gads?

“Es ļoti ceru, ka bērni tiks uz skolu, tas ir viss, ko es varu pateikt… Protams, tā problēma ar skolotāju vakcinēšanu un bērnu vakcinēšanu vai nevakcinēšanu, un masku valkāšanu – tas viss ir ļoti sarežģīti. Bet es zinu to, ka, ja otro gadu bērni paliks mājās pie datoriem, tā būs katastrofa,” – sacīja Raimonda Vazdika, – “It sevišķi mazākajiem bērniem. Pie tam ne katram bērnam ir sava istaba. Un es zinu no tuviem cilvēkiem to vājprātu, kad tēvs mājās strādā pie datora, trīs mācās stundās gar datoru, visi skraida pidžamās, un mamma jūk prātā – vienkārši tā būs psiholoģiska katastrofa, ja tas tā turpināsies.”

Savukārt Salaspils domes deputāts Jānis Nebars atklāja, ka, viņaprāt, tas, kas šobrīd cilvēkus satrauc visvairāk, ir neziņa. “Nekāds plāns nevienam atsūtīts nav un mēs nezinām, kā sagatavoties! Bet droši vien būtu labi, ja skaidri pateiktu – ar 1.septembri mēs sākam un katrai pašvaldībai būtu dota iespēja, kā šo procesu veidot, lai šīs šaubas noņemtu,” – viņš sacīja.