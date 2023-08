Kuģi. Ilustratīvs attēls. Foto. AP Photo/Khalil Hamra

Nekas nav apstājies. Krievija graudu pārvadāšanai izmanto "ēnu floti", nomājot kuģus par 10 000 dolāru dienā







Mēneša laikā par 40% pieaudzis Krievijas Federācijas pieprasījumu skaits pēc graudu pārvadāšanas kuģiem, tiek fraktēti pat mazi un veci kuģi. Krievija ir spiesta fraktēt beramkravu kuģus pat no mazpazīstamiem uzņēmumiem no Turcijas un Ķīnas, jo lielās Rietumu kompānijas atsakās sadarboties. Par to raksta golosameriki.com, atsaucoties uz aģentūras “Reuters” detalizētu analīzi par Krievijas graudu pārvadājumu ar floti.

Saskaņā ar “Shipfix” platformas datiem jūlijā pieprasījumu skaits no Krievijas Federācijas beramkravu kuģiem, salīdzinot ar jūniju, palielinājies par 40% līdz 257.

Nav ziņots, cik pieprasījumu un kādi uzņēmumi tos apmierinājuši. Taču, kā norāda Reuters, Krievijai tagad ir jāpārorientējas uz maziem un veciem kuģiem.

Turklāt uz saasinātās karadarbības fona Melnajā jūrā ārvalstu kompānijas paaugstina cenas saviem pakalpojumiem Krievijas kravu apdrošināšanā un pārvadājumos.

Tādējādi kuģu īpašnieki par graudu pārvadāšanu no Krievijas prasa desmit tūkstošus dolāru dienā – tas vairāk nekā par līdzīgu kravu pārvadāšanu, piemēram, no Bulgārijas un Rumānijas ostām.

Ņemot vērā Maskavas izstāšanos no graudu darījuma 17.jūlijā, tagad ir vēl mazāk uzņēmēju, kas vēlas sadarboties ar Krieviju, ziņo Reuters.

Neņemot vērā pat to, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Rietumu sankcijas neietekmēja Krievijas lauksaimniecības preču eksportu, starptautiskie operatori nelabprāt sadarbojas ar Krievijas uzņēmējiem tā dēvēto “slēpto” sankciju dēļ.

Runa ir par banku darbības ierobežojumiem, kā par arī to, ka tirgus spēlētājiem nav skaidrs, kam pieder Krievijas ostas un termināļi un vai tie ir saistīti ar personām no sankciju sarakstiem.