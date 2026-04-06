“Nepamanīja un brauca tālāk.” Vilciena pasažieris atklāj detaļas par dramatisko avāriju Daugavpilī 1
Jau vēstījām, ka sestdien Daugavpilī notika smaga avārija starp pasažieru vilcienu un vieglo automašīnu “Honda”. Raidījums “Degpunktā” aprunājās ar vilciena pasažieri, kurš dalījās piedzīvotajās sajūtās.
Sadursmes brīdī vilcienā atradās Latvijas futbola izlases bijušais spēlētājs Jurijs Žigajevs, kurš raidījumam “Degpunktā” sacīja: “Nekāds tur spēcīgs trieciens nebija, vismaz mēs nesajutām, mēs bijām otrajā pusē vilcienam. Bet tie cilvēki, kuri sēdēja no tās puses, kur mašīna bija – tur sajūta bija, ka kaut kādi akmeņi… Redzēja daļas no mašīnas. Tad apstājās vilciens un nelaida minūtes piecpadsmit laikam laukā.”
Neskatoties uz to, ka vilciens pamatīgi saplacināja automašīnu, tās vraks palika vienā veselumā un automašīnas šoferis laimīgā kārtā izdzīvoja. Pēc negadījuma viņš tika nogādāts slimnīcā.
Žigajevs izteica minējumu, ka, iespējams, šoferis lietojis telefonu. “Es domāju klasiski, telefonā visdrīzāk kaut ko darbojās. Cik es saprotu, tur nav barjeru, tikai sarkanās gaismas. Nepamanīja un brauca tālāk.”
“Nemūžam nekas tur nav noticis. Nezinu, kā viņš neiegaumēja, ka vilciens tuvojas,” norādīja kāds vietējās apkaimes iedzīvotājs.
Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!