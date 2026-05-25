Krievijas politiķi vizītē militārajā ražotnē Urālos
Foto. Scanpix/LETA/Yekaterina SHTUKINA / POOL / AFP

17:40, 25. maijs 2026
Viedokļi

Kamēr Rietumu analītiķi un sabiedrība ik pa laikam meklē plaisas Kremlī un spekulē par iespējamu apvērsumu, reālā situācija Krievijas varas gaiteņos ir daudz sarežģītāka. Pazīstamais ekonomists un analītiķis Igors Lipsics, runājot par iespējamu Krievijas prezidenta Vladimira Putina gāšanu, uzskata, ka Krievijas elite šobrīd ir kļuvusi par sava veida situācijas ķīlnieci, ziņo Dialog.ua.

“Es pret to attiecos ļoti mierīgi un šādu informāciju uztveru ar skepsi. Tās ir lietas, kuras mēs īsti neizprotam. Mēs pārtiekam no informācijas druskām. Tas, ko izdodas pamanīt, nav nopietns pamats nekādai analīzei vai pieņēmumiem.

Raugoties uz faktiem, mēs neredzam nekādas darbības, lai izveidotu kaut cik organizētu opozīciju, tāpēc, pēc manām domām, tā ir speciāli organizēta informācijas noplūde, lai radītu nestabilitātes sajūtu,” savu viedokli intervijā, kas publicēta “YouTube”, izteica ekonomists.

“Viņi visi ir ļoti spēcīgi saistīti ar asinīm, tāpēc ir grūti iedomāties, ka tur varētu notikt kaut kāda sašķelšanās. Galvenais ir tas, ka viņi visi saprot vienu vienkāršu lietu: kara izbeigšana Krievijai ir vēl lielāka katastrofa nekā kara turpināšana. Tāda ir reālā situācija. Kara turpināšana sniedz kaut kādu attaisnojumu tai nelaimei un katastrofai, kurā atrodas Krievija, savukārt kara izbeigšana bez jebkāda paskaidrojuma izvirzīs priekšplānā milzum daudz problēmu,” skaidroja Lipsics.

“Kāpēc problēmas radās, ko ar tām iesākt, kurš pie tā vainīgs? Tie ir nepatīkami jautājumi, un, es domāju, ka tieši Krievijas augstākā vadība saprot – neviens nezina, kurš izdzīvos un kurš cietīs tajās rēķinu kārtošanās, kas sāksies pēc kara izbeigšanas. Zaudēt varēs ne tikai īpašumus, bet arī galvu, tāpēc viņi turēsies, kamēr vien Putins būs dzīvs, tieši tāpat kā tas bija ar Staļinu,” viņš uzsvēra.

Nobeigumā ekonomists piebilda: “Visi tautas komisāri Staļinu ienīda, taču visi no viņa līdz nāvei baidījās. Kamēr viņš pats nepakrita, neviens neuzdrošinājās neko iesākt.”

