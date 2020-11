Ilustratīvs foto Foto – Ivars Soikāns/LETA

Netici šodien visam, ko dzirdi! Horoskopi 25.novembrim





Auns

Šodien tu varēsi kādam kaut ko atteikt – tev pietiks drosmes pateikt, ko tu domā par vienu vai citu lietu. Taču mācību tev arī no tā visa vajadzētu kādu iegūt…

Vērsis

Tu ļoti labi, pat lieliski tiksi galā ar savām lietām, tāpēc citiem šķitīs, ka, iespējams, var uzticēt tev papildus pienākumus. Ja tu nebūsi stingrs savā nostājā, tu nemācēsi atteikt…

Dvīņi

Nevajag pret citiem cilvēkiem būt tik prasīgam, kā arī pret sevi pašu, tu nedaudz pārvērtē sevi… Šodien tev vajadzētu būt apveltītam ar lielu pacietību.

Vēzis

Šodien tu vari uzzināt no sarunām ar apkārtējiem ļoti daudz un dažādas lietas – gan par sevi, gan par to, kādus darbus tev apkārtējie piedēvē. Netici visam, ko dzirdi, bet arī nesteidzies atbildēt – esi pacietīgs, mācies noklusēt.

Lauva

Šodien tu sajutīsies it kā tu būtu pamodies no dziļa un ilga miega. Tas skaidrojams ar to, ka tu vārda tiešā nozīmē beidzot būsi izgulējies.

Jaunava

Tavas ģimenes locekļiem dažreiz ir nepieciešama brīvība, nemaz nerunājot par to, ka viņi var runāt to, ko viņi vēlas. Lai nebūtu tā, ka tu viņiem uzspied savu viedokli, gandrīz bez pārtraukuma.

Svari

Ja tu šodien ļausi vaļu emocijām, tu riskē zaudēt uzticību sev. Kāds cilvēks var pārprast tevis teikto, šī patiesi nav labākā diena būt tik ļoti vaļsirdīgam.

Skorpions

Tev apkārt valdīs zināma nekārtība. Vai tas būs iemesls tam, kāpēc tu šodien pats jutīsies haotiski, ir neatbildams jautājums. Tomēr, kā zināms, cilvēks labāk jūtas sakārtotā vidē.

Strēlnieks

Tu vari šodien izrādīties pārlieku pļāpīgs. Esi uzmanīgs! Tavs ienaidnieks neguļ! Pacenties runāt pēc iespējas mazāk.

Mežāzis

Esi ļoti akurāts un uzmanīgs šodien. Ļoti iespējams, ka kāds tevi centīsies apvest ap stūri un pat apkrāpt.

Ūdensvīrs

Tev šodien, iespējams, jābūt ļoti uzmanīgam tad, kad tu sarunāsies ar citiem cilvēkiem – kāds ir tavs skatiens, kāds ir tavs tonis un balss tembrs… Daudzi tevi pārpratīs, pie tam – pilnīgi nepamatoti.

Zivis

Šodien tu būsi bēdīgs un tam par iemeslu būs kādas sliktas ziņas. Visticamāk, bēdīgas. Ir tādas dienas, kas vienkārši ir jāpārdzīvo un šī ir tāda.