Esi saslimis ar Covid-19: kas tev jāzina par darbnespējas lapu? Ieteikt





Maija Pastare, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Ņemot vērā Covid-19 izplatības pieaugumu, steidzamības kārtā ir pieņemti grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas ir spēkā no šā gada 16. novembra līdz nākamā gada vidum.

Nemainās regulējums par darbnespējas lapas B izsniegšanu Covid-19 slimniekiem un viņu kontaktpersonām, kas atrodas mājas karantīnā. Tomēr, ja iepriekš slimības pabalsts tika izmaksāts no otrās darbnespējas dienas, tagad to izmaksās jau no pirmās dienas.

Lai sāktu savlaicīgu ārstēšanos, neietu uz darbu un nepakļautu inficēšanās riskam citus, ir noteikta kārtība, ka cilvēkiem ar akūtu augšējo elpceļu infekciju par pirmajām trim slimības dienām attālināti – bez personas personīgas apskates – izsniedzama darbnespējas lapa B, kas ir apmaksājama no pirmās slimības dienas.

Ja šāds sasirgušais tiek nosūtīts uz Covid-19 analīzēm un tās ir:

• negatīvas – darbnespējas lapu B noslēdz trešajā dienā. Tomēr, ja nepieciešams turpināt ārstēšanos, no 4. slimības dienas līdz 10 dienām izdod darbnespējas lapu A, bet tālāk atkal lapu B;

• pozitīvas – turpinās darbnespējas lapa B līdz atveseļošanās perioda beigām.

Kad darbnespējas lapu neizsniedz

Par pašizolācijas laiku, kad persona izolējas, lai novērstu inficēšanās risku citām personām (atgriežoties Latvijā no valstīm, kur attiecīgajā laika posmā ir augsts Covid-19 saslimstības līmenis), valsts apmaksāta darbnespējas lapa nepienākas. Darbinieks informē darba devēju par pašizolāciju. Tālāk jau abām pusēm jāvienojas par turpmāko soli, piemēram, attālinātu darbu, ja tas iespējams, vai atvaļinājumu.

Ja darba devējs pats nosūtījis darbinieku komandējumā uz ārvalstīm, tad pēc atgriešanās Latvijā pašizolācijā pavadītais laiks ir jāapmaksā.

Darbnespējas lapu var neņemt

Covid-19 slimnieka kontaktpersona, kas atrodas karantīnā, var neņemt slimības lapu, ja viņa veselības stāvoklis ļauj pildīt darba pienākumus un ar darba devēju ir vienošanās par attālinātu darbu no mājām. Par šādu situāciju jāinformē ģimenes ārsts. Tomēr nedrīkst būt situācija, kad vienlaikus ir atvērta darbnespējas lapa un cilvēks strādā, par to saņemot algu.

B lapa un slimības pabalsts

Darbnespējas lapu B apmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par katru kalendāra dienu – arī brīvdienām un svētku dienām, sākot no pirmās darbnespējas dienas 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Jāņem vērā, ka arī Covid-19 gadījumā ir spēkā kvalifikācijas perioda nosacījumi slimības pabalstam.

Likums noteic, ka tiesības uz slimības pabalstu (izņemot slima bērna kopšanu) ir personām, par kurām veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas slimības apdrošināšanai:

• vismaz 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā vai

• 6 mēnešus pēdējos 24 mēnešos.

Jāatceras, ka darbiniekam pašam pēc B lapas noslēgšanas jāpieprasa slimības nauda, iesniedzot iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Lai saņemtu slimības pabalstu par B lapu, darbnespējas periodā nedrīkst būt ienākumu (piemēram, darbs vairākās darbavietās, bet slimības lapu izmanto tikai vienā). Darbnespējas lapas izdošana pēc būtības ir saistīta ar darbspēju zaudēšanu, tātad nespēju gūt ienākumus.

Jāpiebilst, ka ar Covid-19 nesaistītu slimību gadījumā darbnespējas lapas izsniedz un apmaksā līdzšinējā kārtībā.