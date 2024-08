Obligātais militārais dienests, “Ādaži” Foto: Aizsardzības ministrija, seržants Ēriks Kukutis, Sauszemes spēku Mehanizētā kājinieku brigāde

Netipiskajai situācijai rasts risinājums! RSU sabiedrības spiediena rezultātā tomēr uzņems studēt puisi, kas noslēdzies valsts aizsardzības dienestu Ieteikt







Jau iepriekš LA.LV rakstījām, ka sociālajos medijos savu stāstu par dēla pieredzi saistībā ar valsts aizsardzības dienestu (VAD) un augstāko izglītību publicējusi kāda mamma Agnese. Tas apliecina – sistēma it kā ir ieviesta, taču šobrīd tā nestrādā.

Reklāma Reklāma

Stāsts īsumā bija šāds: “Dusmas. 31.maijā mans dēls noslēdza apmācības VAD Ādažos. Viņš jau pirms dienesta vēlējās studēt juristos, bet negribēja, lai obligāts iesaukums dienestā pārtrauc šo studiju ritmu. Arī viņa nu jau mirušais tēvs reiz studēja to pašu, lai kļūtu par tiesnesi, tāpēc lielu prieku sagādāja fakts, ka katram, kurš beidz dienestu brīvprātīgi, pienākas apmaksāta vieta kādā valsts augstskolā, piem., LU, RSU vai RTU.

Rūpīgi izsverot visas iespējas un perspektīvas, dēls noteiktajos termiņos iesniedza nepieciešamos dokumentus RSU. Lepojos par dēla izvēli un jau atviegloti nopūtos, ka viņa nākotne sāk sakārtoties, bet te tev nu bija – viņš saņēma ziņu, ka tomēr uzņemts neesot.

Kā??? Dokumenti laikus iesniegti, pieteikšanās studijām beigusies, bet solītā automātiskā ieskaitīšana izvēlētajā kursā nav notikusi. Satraukta piektdien zvanīju uz NBS – tie neko nezinot, pirmdien nodošot informāciju atbildīgajiem. Izglītības ministrijai uzņemšanas augstskolās karstākajā laikā vispār var nezvanīt – no vismaz 10 apzvanītajiem numuriem, sākot no Čakšas palīdzes un izlaižot grāmatvežus, atbildēja tikai viena meitene, tā pati to izdarīja sava atvaļinājuma laikā. Galīgi nikna zvanīju uz RSU – es taču pirms tam biju rūpīgi iepazinusies ar informāciju, noteikumiem un likumiem, zvanījusi pati, lai viņi arī mutiski apstiprina, ka dēls tiks uzņemts. Jā, tiks- RSU telefoniski apstiprināja pirms mēneša gan man, gan dēlam. Un tagad pēkšņi- ziniet, nē, neņems.

Kā skaidroja Izglītības ministrijas pārstāve, esam nonākuši situācijā, kad augstskolās vairs nelasa likumus, nelasa noteikumus vai, pareizāk sakot, vairs nespēj uztvert izlasītā jēgu.”

Šodien RSU nākusi klajā ar risinājumu, par ko medijiem izsūtīta turpinājumā esošā ziņa.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) pateicas ikvienam jaunietim, kuram rūp mūsu valsts drošība un kuri brīvprātīgi ir devušies valsts aizsardzības dienestā (VAD). Šogad brīvprātīgā iesaukuma karavīri pirmoreiz izmanto tiesības tikt uzņemtiem valsts budžeta finansētās vietās bez konkursa un tādējādi veidojas situācijas, kuras nav tieši paredzētas uzņemšanas noteikumos un pat normatīvajos aktos, un tāpēc prasa nestandarta risinājumus.

Lai gan Akadēmiskā taisnīguma princips nepieļauj uzņemšanu studijās, ja reflektants neatbilst uzņemšanas noteikumu prasībām, tomēr netipiskās situācijas ir pieļaujama noteiktu prasību saprātīga aizstāšana ar līdzvērtīgas nozīmes noteikumiem.

RSU ir paplašināti izvērtējusi konkrētā VAD karavīra gadījumu un piedāvājusi risinājumu viņa uzņemšanai izvēlētajā studiju programmā ar samērīgiem papildus nosacījumiem. Vēstule par RSU lēmumu un piedāvāto risinājumu jaunietim jau ir nosūtīta. Atgādinām, ka sīkākus komentārus par konkrēto gadījumu mums liedz sniegt Vispārīgā datu aizsardzības regula.

Reklāma Reklāma

Kā ziņots, šajā vasaras uzņemšanā studijām RSU pieteikušies 6 VAD karavīri. Vislielāko popularitāti šo jauniešu vidū ieguvusi studiju programma “Fizioterapija” – tajā studēt vēlas un jau ir uzņemti 4 no 6 jauniešiem. Pārējo interese saistās ar sociālajām zinātnēm.