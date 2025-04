Foto: Pexels

No cik gadu vecuma cilvēkiem sākas vecums? Tendences ir mainījušās







Vai esat kādreiz aizdomājies, no kura brīža cilvēks tiek uzskatīts par “vecu”? Šis jautājums ir sarežģīts un atkarīgs no daudziem faktoriem. Nesen veikts pētījums Vācijā sniedz interesantas atziņas par to, kā mainās mūsu uztvere par vecumu.​

Vairāku universitāšu zinātnieki, analizējot Vācijas Novecošanas apsekojuma datus, atklāja, ka sievietes vidēji aptuveni divarpus gadus vēlāk nekā vīrieši sāk justies “vecas”. Šo atšķirību pētnieki skaidro ar sieviešu ilgāku dzīves ilgumu un spēcīgāku sabiedrības stigmatizāciju attiecībā uz vecumu sieviešu vidū.​

Turklāt pētījums parāda, ka mūsdienās cilvēki kopumā vēlāk sāk justies “veci” salīdzinājumā ar iepriekšējām paaudzēm. Vidēji šobrīd cilvēki jūtas veci 75 gadu vecumā, bet agrāk šī sajūta viūs pārņēma jau 71 gada vecumā.

Šīs izmaiņas var skaidrot ar vairākiem faktoriem:​ palielināts dzīves ilgums un pensionēšanās vecums, arī vecumdienās ir labākas iespējas uzturēt labu veselību, kā arī kopējām sabiedrības pārmaiņām.

Pētījuma veicēji arī uzsver, ka tādi faktori kā laba veselība, aktīvs dzīvesveids un sociālā līdzdalība spēlē nozīmīgu lomu vecuma uztverē. Cilvēki, kuri saglabā aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, bieži jūtas jaunāki un tiek arī tā uztverti apkārtējo vidū.​

Šie atklājumi liecina, ka vecuma uztvere ir subjektīva un mainīga, un ka mēs paši varam ietekmēt, kā un kad mēs sākam justies “veci”.