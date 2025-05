Runājot par Krievijas armijas pēdējām aktivitātēm frontē, raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, pievērš uzmanību kādai interesantai detaļai: krievu motociklistiem. “Var teikt, ka Krievi ir izveidojuši triecienkavalēriju uz motocikliem. Jautājums ir – vai tā ir traka banzai taktika, vai tomēr kaut kas taktiski efektīvs?”

Slaidiņš uzreiz norāda – taktikai ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Bet pats interesantākais ir šš taktias izcelsme. “Tā nāk no Irānas un Irākas kara. Tieši Irāna bija tā, kas pirmā sāka izmantot šādas motociklu vienības – viņi centās ļoti ātri ietriekties irākiešu pozīcijās, atrast vājo vietu un tur nostiprināties.”

Krievija, šķiet, šo taktiku vienkārši pārņēmusi. “Irāņi viņiem ir sabiedrotie,” Slaidiņš atgādina. “Un, jā, viņiem tas savulaik veikli sanāca. Ne visas operācijas bija sekmīgas, bet bija arī tādas, kas izdevās diezgan veiksmīgi.”

Arī krieviem motociklu taktika nesusi zināmu panākumu. “Jā, daudz viņu bojā iet, daudzi tiek sašauti, bet viņi joprojām šos motociklus izmanto un kaut kur tomēr virzās uz priekšu,” saka Slaidiņš. Viņš iesaka paskatīties videoierakstus [1:15] – tie skaidri rāda, kā šī taktika tiek īstenota dzīvē.

Galvenais, pēc Slaidiņa domām, ir ātrums. “Ātrums ir šīs taktikas lielākā priekšrocība. Viens no uzbrukuma pamatprincipiem ir ātrums – jo ātrāk spēki tiek pārvietoti, jo ātrāk tu kusties, jo grūtāk pretiniekam reaģēt.”

Ukrainas puse gan uzsver, ka šī Krievijas taktika vēl tikai attīstās un šobrīd tā drīzāk ir eksperimentālā stadijā, nevis masveida kājnieku pārvēršana par motociklistiem. Taču Slaidiņš brīdina – šī metode var būt bīstama: “Parasti, kad artilērija sāk šaut, tad arī tiem palaisti šie moču vīri. Ukrainas artilērija nevar uzreiz reaģēt, droni arī nav tik ātri un ir grūti noreaģēt..”

Kā norāda Slaidiņš uz šo krievu jauninājumu – ir laba apmācība, laba koordinācija, viņiem ir konkrēti uzdevumi, ir redzams treniņu līmenis. “Protams, mīmnuss ir tas, ka nav bruņu un nedzird dronu, tāpat daudzos maršrutos ir saliktas mīnas.”

Russian soldiers kicked off the moto season, now honing their skills at tangling with barbed wire on bikes. pic.twitter.com/kwt5Pjh3Ko

— WarTranslated (@wartranslated) April 18, 2025