Vladimirs Putins un Volodirims Zelenskis Foto. Scanpix/LETA/Gavriil GRIGOROV and Nhac NGUYEN / various sources / AFP)

Stambulas labirinti pilni slazdiem – vai Zelenska un Putina tikšanās reāli ir iespējama? Ieteikt







Pēdējās dienās Turcija atkal ir kļuvusi par uzmanības centru, piedāvājot sevi kā platformu sarunām starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Taču vai šāda tikšanās ir iespējama, un vai tā var dot reālus rezultātus? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, ir jāiziet cauri Stambulas diplomātiskajam labirintam – sarežģītam intrigu, interešu un pretrunu tīklam, par to plašāks komentārs publicēts vietnē Deutsche Welle.

Reklāma Reklāma

Turcija kā starpniece: Ambīcijas un realitāte

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans ir vairākkārt izteicis vēlmi uzņemt Zelenski un Putinu Stambulā, piedāvājot Turciju kā neitrālu platformu miera sarunām. Šāda iniciatīva nav jauna: 2022. gadā Turcija jau organizēja sarunas starp Krievijas un Ukrainas delegācijām, kas, lai gan nedeva ilgtermiņa rezultātus, parādīja Ankaras diplomātiskās ambīcijas.

Erdogans redz sevi kā starpnieku, kurš spēj balansēt starp Austrumiem un Rietumiem, stiprinot Turcijas ietekmi globālajā arēnā.

Tomēr Turcijas pozīcija nav tik neitrāla, kā varētu šķist. No vienas puses, Turcija ir NATO dalībvalsts un atbalsta Ukrainu, piegādājot tai ieročus, tostarp “Bayraktar” dronus. No otras puses, Ankara uztur ekonomiskās attiecības ar Krieviju, tostarp importē Krievijas gāzi un sadarbojas tūrisma un būvniecības jomās. Šāda divkosība rada sarežģījumus: vai Turcija spēj būt godīgs starpnieks, vai arī tās intereses padara to par neuzticamu partneri?

Saskaņā ar Al Jazeera vēstīto, Turcijas ekonomiskā atkarība no Krievijas energoresursiem ir samazinājusies, pateicoties diversifikācijas centieniem, taču Krievijas tūristi joprojām veido ievērojamu Turcijas ienākumu daļu.

Šī duālā politika padara Turciju par sarežģītu, bet potenciāli efektīvu starpnieku.