Siguldas stacija Publicitātes foto

No 1. janvāra AS “Pasažieru vilciens” ir kļuvusi par starptautiskā pārvadājumu tīkla Eurail Group dalībnieci, informē AS “Pasažieru vilciens”.

Pēc “Pasažieru vilciena” pievienošanās “Eurail Group” pārvadājumu tīklam tie ārvalstu pasažieri, kuri ir iegādājušies “Eurail Group” izdotās caurlaides, ar vilcienu varēs apceļot kopumā 33 Eiropas valstis, tai skaitā Latviju.

Svarīgākā “Eurail Group” caurlaides priekšrocība ir elastīga piekļuve lielākajai daļai vilcienu Eiropā – atšķirībā no tradicionālās vilciena biļetes ar “Eurail Group” caurlaidi var braukt jebkurā maršrutā jebkurā laikā.

Latvijas pasažieriem nekādu izmaiņu

Latvijas pasažieriem, tas nenozīmē nekādas izmaiņas, jo arī līdz šim tiem bija iespēja iegādāties “Eurail Group” caurlaides braukšanai visā Eiropā.

Savukārt ārzemju viesiem, tagad būs iespēja iegādāties caurlaides brsaukšanai arī Latvijā, kas līdz šim nebija iespējams.

Latvija līdz šim bija viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kas nebija atrodama “Eurail Group” dzelzceļu pārvadājumu kartē, tādēļ “Pasažieru vilciens” 2018. gada nogalē uzsāka aktīvu darbu, lai līdz 2020. gadam kļūtu par Eurail Group partneri.

Tādējādi tiek izmantota vēl viena iespēja piesaistīt vairāk vilciena pasažieru no ārvalstīm, kā arī popularizēta Latvija kā tūrisma galamērķis.

Vienlaikus, pievienojoties “Eurail Group”, turpmāk arī Latvijā būs iespējams realizēt projektu “Discover EU” – Eiropas Savienības (ES) iniciatīvu, kas dod iespēju 18 gadus veciem jauniešiem apceļot un iepazīt kādu no ES dalībvalstīm, braucot vilcienā. Pievienojoties “Eurail Group”, citu Eiropas Savienības dalībvalstu jaunieši savā maršrutā turpmāk varēs iekļaut arī Latviju.

Uzziņa:

“Eurail Group” ir vienota platforma, kurā ir iespēja iegādāties tā saucamās caurlaides (passes) ceļošanai pa dažādām Eiropas valstīm, galvenokārt pārvietojoties ar vilcienu. “Eurail Group” pārvalda un attīsta divus atsevišķus caurlaižu virzienus atkarībā no klienta mītnes valsts – “Eurail” caurlaides ir paredzētas ārpus Eiropas dzīvojošajiem, bet “Interrail” – Eiropas rezidentiem.

Pasažieris var izvēlēties saviem ceļojuma plāniem atbilstošāko caurlaidi – “Global pass” ir derīga ceļošanai jebkurā dalībvalstī, bet “One country pass” – ceļošanai tikai vienas valsts ietvaros. Plašāka informācija atrodama “www.eurail.com” un “www.interrail.eu”.

No 1.janvāra “Eurail” un “Interrail” caurlaide tiek uzskatīta par derīgu ceļošanas dokumentu visos “Pasažieru vilciena” reisos.