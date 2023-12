Foto: Edijs Pālens/LETA

No nākamā gada gaidāms svarīgas izmaiņas pensiju jomā, kas iepriecinās tūkstošiem pensionāru







No 2024. gada pakāpeniski atsāks piešķirt pensijas piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam, ko vairs nepiešķir tiem, kuri pensionējās 2012. gadā un vēlāk.

Lai palielinātu ienākumus un valsts materiālā atbalsta adekvātumu nabadzības riskam vienām no vairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām – senioriem – no 2024. līdz 2029.gadam pie tām vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028.gadam, pakāpeniski tiks atjaunota piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

Sākot ar 2029.gadu tā jau tiks maksāta visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem.

Šīs izmaiņas ietekmēs 38 000 cilvēku 2024.gadā, 87 000 – 2025.gadā un 144 000 – 2026.gadā.

Līdz šim piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, ir piešķirtas pie tām pensijām, kas piešķirtas līdz 2011.gada 31.decembrim.

Savukārt, ja pensija piešķirta no 2012.gada, piemaksa pie pensijas netiek piešķirta, kas rada nevienlīdzīgu situāciju salīdzinājumā ar pensiju saņēmējiem, kuriem pensija piešķirta līdz 2011.gada beigām.

Rezultātā piemaksas šobrīd nesaņem 35,2% no visiem vecuma pensiju saņēmējiem un 45,9% invaliditātes pensiju saņēmēju, kuriem ir apdrošināšanas stāžs līdz 1995.gada beigām.

Līdz ar to piemaksas atjaunošanu veiks pakāpeniski – atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. 2024.gadā tās plāno piešķirt cilvēkiem, kas devās pensijā 2012., 2013. un 2014.gadā.

Piemaksas apmērs šiem cilvēkiem par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim būtu tāds pats, kā tiem, kuri pensionējās sākot no 1997.gada 1.janvāra, tas ir 1,52 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

2025.gadā piemaksas plānots piešķirt cilvēkiem, kuri devās pensijā 2015., 2016. un 2017.gadā, 2026.gadā – cilvēkiem, kuri devās pensijā 2018., 2019. un 2020.gadā, 2027.gadā – cilvēkiem, kuri devās pensijā 2021., 2022. un 2023.gadā, 2028.gadā – cilvēkiem, kuri devās pensijā 2024., 2025. un 2026.gadā, 2029.gadā – cilvēkiem, kuri devās pensijā 2027., 2028. un 2029.gadā.

Lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanu tiesību normu izmaiņai, personām, kurām no 2024.gada 1.janvāra būs tiesības uz piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, piemaksu piešķirs no 2024.gada 1.janvāra un izmaksās vienlaikus ar 2024.gada aprīļa mēneša pensiju.

Piemaksu pilnveidošanas risinājumu paredzēts attīstīt kā “bāzes pensiju” – tas ir papildu pensiju, kas finansējama no valsts pamatbudžeta, visiem vecuma pensijas saņēmējiem, lai risinātu zemā atvietojuma līmeņa problēmu šodien un jo īpaši nākotnē, skaidro Labklājības ministrijā.

Minētie grozījumi tika virzīti 2024.gada budžeta likumprojektu pakotnē.