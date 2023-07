No Centrālcietuma izbēgušais noziedznieks aizturēts Sarkandaugavā, brīvībā pabijis vien dažas stundas

No Rīgas Centrālcietuma izbēdzis ieslodzītais Māris Kovaļovs

No Rīgas Centrālcietuma svētdien izbēgušo 1993.gadā dzimušo Māri Kovaļovu ir izdevies aizturēt, aģentūru LETA informēja Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Stratēģijas daļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Admidiņa portālam LA.lv precizēja: “Bēgšanu konstatējusi ieslodzījuma vietas apsardze.”

Iekšlietu ministra Māra Kučinska (AS) preses sekretārs Andrejs Vaivars pavēstīja, ka

bēglis aizturēts ap plkst.18 Rīgā, Sarkandaugavas apkaimē, Sīmaņu ielā 3a. Līdz ar to plkst.18.10 meklēšanas operācija “Slazdi” visos Latvijas reģionos pārtraukta.

Aģentūra LETA novēroja, ka māja, kurā Kovaļovs tika aizturēts, atrodas nelielā Sarkandaugavas ieliņā, un pusotru stundu vēlāk tur vairs nekas nekas neliecina par spraigajiem notikumiem iepriekš. Ēka, kurā varētu būt notikusi aizturēšana, ir samērā nolaists trīsstāvu koka nams.

Kovaļovs no Centrālcietuma izbēga svētdien ap plkst.13.45, līdz ar to brīvību viņam izdevās pabaudīt vien četrarpus stundas. Vīrietis bija nonācis apcietinājumā aizdomās par slepkavības mēģinājumu.

Lai Kovaļonoku notvertu, Valsts policija sāka plašus meklēšanas pasākumus visas valsts mērogā, izsludinot operāciju “Slazdi”.

Gan Rīgā, gan attālākos reģionos tika apturētas un pārbaudītas automašīnas, tādēļ daudzviet veidojās gari sastrēgumi.

Kā Latvijas Televīzijai atzina iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS), informācija par bēgli jau bija nodota arī Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, kuri arī bija sākuši transportlīdzekļu pārbaudi.

IeVP līdz šim nav komentējusi, kādos apstākļos ieslodzītais izbēdzis un cik ātri šis fakts pamanīts.

Tieslietu ministrijā informēja, ka par ieslodzītā bēgšanu ir sākts kriminālprocess, bet notikušā apstākļi tiks detalizēti skaidroti dienesta pārbaudē.

Iekšlietu ministrs Kučinskis pateicas Valsts policijai par ieguldīto darbu un operativitāti, notverot izbēgušo personu, savukārt Valsts policija izsaka pateicību visiem, kuri bija iesaistīti meklēšanas pasākumos,

tajā skaitā IeVP, Rīgas Pašvaldības policijas amatpersonām, plašsaziņas līdzekļiem un arī iedzīvotājiem, kuri ziņoja par vīrieša iespējamo atrašanās vietu.

Arhīvs.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, pēdējos gados neviens ieslodzītais no Rīgas Centrālcietuma nebija izbēdzis. Iepriekšējā skaļākā bēgšana no Centrālcietuma notika 2006.gada 9.augustā. Toreiz ieslodzījuma vietas teritoriju izdevās atstāt četriem ieslodzītajiem – 1973.gadā dzimušajam Ērikam Atkačovam, kurš bija ieslodzīts uz 13 gadiem, 1963.gadā dzimušajam Viktoram Atamanovam, kurš bija tiesāts par slepkavību un cietumā izcieta 12 gadu sodu, 1979.gadā dzimušajam Aleksejam Ivanovam, kurš bija notiesāts par laupīšanu uz astoņiem gadiem cietumā, un par zādzībām vairākkārt tiesātajam 1980.gadā dzimušajam Ričardam Prāvecam. Visus četrus dažas dienas vēlāk aizturēja uz Lietuvas-Polijas robežas un nogādāja Latvijā, kur viņi nonāca atpakaļ aiz restēm.

Kā izriet no tiesā izskatītās bēgšanas lietas materiāliem, 2006.gada augustā četrotne, pārzāģējot restes gan balkonā, gan cietuma sienā, izkļuva no kameras, tad devās dzeloņstiepļu žoga virzienā, kur viņus pamanīja apsargs, kurš panāca pēdējo no bēgļiem un centās viņu aizturēt, tomēr nesekmīgi. Tikuši pāri žogam, ieslodzītie izbēga, uzkāpjot sargtornī, kurš darbinieku trūkuma dēļ visu dienu bija tukšs.

Aiz mūriem bēgļus gaidīja īrēta automašīna, kuru ieslodzītie bija pasūtījuši pa nelegālu telefonu. Transportlīdzekli vadīja viena no bēgļiem – Ivanova – tēvs. Viņš nogādāja apsūdzētos līdz robežai, kuru tie nelegāli šķērsoja, un pēc tam jau aizveda līdz Kauņai.

10.augustā apsūdzētie tika aizturēti uz Lietuvas-Polijas robežas. Pēc prokurores domām, viņi bija nodomājuši bēgt uz Vāciju, jo vairākkārt tiesātā Atkačova grupējumam bija cieša saistība ar šo valsti. Viņš arī tika uzskatīts par bēgšanas organizatoru.