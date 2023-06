Foto: Toms Koklītis/LETA Krievijas dzejnieka Aleksandra Puškina piemineklis Kronvalda parkā, Rīgā.

Rīgā pārvietota krievu dzejnieka Aleksandra Puškina skulptūra, kas atradās Kronvalda parkā.

Pēc aizvākšanas no parka skulptūru plānots nodot Latvijas Mākslinieku savienībai, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

Rīgas pieminekļu aģentūra skulptūru 30.maijā pārvietojusi skulptūru uz noliktavu, lai vēlāk to nodotu valdījumā Latvijas Mākslinieku savienības muzejam, ar kuru panākta konceptuāla vienošanās par skulptūras glabāšanu un turpmāku izstādīšanu.

Šāds lēmums pieņemts, jo 2009.gadā gan Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija nesaskaņoja skulptūras izvietošanu Kronvalda parkā, iesakot izvēlēties alternatīvas novietnes.

Līdz ar to skulptūra konkrētajā vietā uzstādīta un līdz šim atradās neatbilstoši normatīvajiem aktiem. Vienlaikus 2023.gada 3.marta Rīgas domes Pieminekļu padome pauda rekomendējošu atbalstu skulptūras pārvietošanai uz piemērotāku novietni.

Latvijas Mākslinieku savienības valdījumā skulptūru nodos pēc formālas vienošanās noslēgšanas.

Rīgas domes frakcija “Saskaņa” šodien izplatīja paziņojumu, kurā nosodīja Puškina skulptūras pārvietošanu.

“Saskaņa” pauda, ka domes galvenā funkcija esot rūpēties par pilsētu un visu pilsētas iedzīvotāju labklājību.

Tādēļ šīs opozīcijas frakcijas deputāti aicina Rīgas domes vadību koncentrēties uz reālām pilsētas problēmām – finansējumu jaunajam mācību gadam, remontēt un labiekārtot Rīgas ceļus, ietves un pagalmus, organizēt pilsētas autotransporta kustību, izstrādāt darbspējīgu koncepciju Rīgas Centrāltirgum un citas.

Savukārt frakcijas “Latvijas krievu savienība” pārstāvis Miroslavs Mitrofanovs, partijas “Facebook” lapā publicēja aicinājumu vai nu pieminekli novietot atpakaļ, vai nosūtīt to atpakaļ autoram, tēlniekam no Krievijas Aleksandram Taratinovam, vai uzstādīt to jebkurā citā Eiropas pilsētā.

Mitrofanovs skulptūras aizvākšanu nodēvēja par vandālismu no pašvaldības varas pārstāvju puses.

Kā ziņots, Rīgas domes koalīcija pauda atbalstu Puškina skulptūras pārvietošanai.

