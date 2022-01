Ilustratīvs attēls Foto: Paula Čurkste/LETA

No trešdienas ar Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu Latvijā varēs ieceļot bez testa







No trešdienas, 12.janvāra, vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām personām ar sertifikātu ieceļošanai Latvijā negatīvs Covid-19 testa rezultāts nebūs nepieciešams, izņemot ieceļojot no īpaši augsta riska valstīm, kad ieceļošanai Latvijā visiem nepieciešams negatīvs Covid-19 testa rezultāts, aģentūru LETA informēja Satiksmes ministrijā (SM).

Vienlaikus arī turpmāk visiem ieceļotājiem pēc lidojuma būs iespēja veikt bezmaksas Covid-19 testu lidostā “Rīga”.

Prasība uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu, vakcinētām un Covid-19 pārslimojušām personām ar sertifikātu, ieceļojot no Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas Vācijas un Krievijas tika noteikta, lai mazinātu Covid-19 varianta omikrona izplatību Latvijā. Šī prasība ir spēkā līdz 2022.gada 11.janvārim ieskaitot.

SM aicina visus izmantot iespēju pēc ielidošanas veikt brīvprātīgu, valsts apmaksātu Covid-19 testu.

Laboratorijas punkts brīvprātīgo testu veikšanai ieceļotājiem no Šengenas zonas valstīm atrodas E sagaidīšanas zālē, pie izejas no termināla, savukārt ieceļotāji no ārpus Šengenas zonas valstīm testu var nodot testēšanas zonā C atlidošanas terminālī pirms robežkontroles.

Īpaši augsta riska valstis ir valstis, kurās ir konstatēta tāda epidemioloģiskā situācija, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, detalizētāka informācija atrodama Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā.