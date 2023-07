“Nodrošināsim kā ķiveres, tā bruņuvestes.” Dienvidkorejas prezidents pēc tikšanās ar Zelenski sola paplašināt palīdzību Ukrainai

Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski sestdien paziņojis, ka Seula paplašinās Kijivai sniegto humanitāro un nenāvējošo militāro palīdzību.

Mēs “paplašināsim piegāžu mērogu salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad mēs nodrošinājām tādus materiālus kā ķiveres un bruņuvestes,” preses konferencē pavēstīja Juns.

Viņš piebilda, ka humānās palīdzības apmērs šogad tiks palielināts līdz 150 miljoniem ASV dolāru no 100 miljoniem pērn.

Lai gan Dienvidkoreja ir devītais lielākais ieroču tirgotājs pasaulē, tā līdz šim aprobežojusies vienīgi ar humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Seula tomēr pārdevusi tankus un haubices Kijivas tuvākajam sabiedrotajam Polijai.

Seula ilgstoši uzturējusi politiku nepiegādāt ieročus aktīvā karadarbībā iesaistītām valstīm un līdz šim atteikusies pakļauties ASV un Eiropas valstu spiedienam mainīt šo nostāju Ukrainas gadījumā.

“Ukraina tagad man atgādina Dienvidkoreju pagātnē,” izteicās Juns, norādot, ka, tikai pateicoties starptautiskajai palīdzībai, dienvidkorejieši spēja gūt “brīnumaino uzvaru” pār komunistiem ziemeļos un vēlāk kļūt par vienu no pasaules lielākajām ekonomikām.

Kā ziņots, pirms tikšanās ar Zelenski Juns apmeklēja Buču Kijivas pievārtē, kur krievu iebrucēji pērn pastrādāja civiliedzīvotāju masu slepkavības, un Irpiņu, kur krievi raķešu apšaudēm pakļāvuši dzīvojamos kvartālus. Pēc tam Dienvidkorejas prezidents nolika vainagu pie karā kritušo pieminekļa.

