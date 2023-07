Dienvidkorejas prezidents ieradies negaidītā vizītē Kijivā, lai apspriestu palīdzību Ukrainai

Dienvidkorejas prezidents Juns Sukjols sestdien ieradies iepriekš neizsludinātā vizītē Kijivā, kur viņam paredzēta tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paziņojusi Juna kanceleja.

Vispirms viņš apmeklēs Buču Kijivas pievārtē, kur krievu iebrucēju pērn pastrādāja civiliedzīvotāju masu slepkavības, un Irpiņu, kur krievi raķešu apšaudēm pakļāvuši dzīvojamos kvartālus.

Pēc tam pirms paredzētās tikšanās ar Zelenski Dienvidkorejas prezidents noliks vainagu pie karā kritušo pieminekļa.

Lai gan Dienvidkoreja ir devītais lielākais ieroču tirgotājs pasaulē, tā līdz šim aprobežojusies vienīgi ar humanitārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Seula tomēr pārdevusi tankus un haubices Kijivas tuvākajam sabiedrotajam Polijai.

Seula ilgstoši uzturējusi politiku nepiegādāt ieročus aktīvā karadarbībā iesaistītām valstīm un līdz šim atteikusies pakļauties ASV un Eiropas valstu spiedienam mainīt šo nostāju Ukrainas gadījumā.

Sagaidāms, ka tikšanās laikā tiks apspriesta Dienvidkorejas palīdzība Ukrainai.

Seula ļāvusi noprast, ka tā varētu grozīt līdzšinējo nostāju ieroču piegāžu jautājumā Ukrainai, un Juns iepriekš izteicies, ka Krievijas uzbrukumi civiliedzīvotājiem varētu izrādīties izšķirošais arguments.

Today, President of the Republic of Korea Yoon Suk Yeol @President_KR and First Lady Kim Keon Hee are in Ukraine.

During this visit, the first in the history of our relations, we are discussing everything that is important for the normal and safe life of people, for the… pic.twitter.com/0zYvzQnDsW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 15, 2023