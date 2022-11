Ilustratīvs attēls Foto: Edijs Pālens/LETA

Nodūra un nometa no balkona. Apsūdzētā ataisnošanās versija interesanta, bet tiesa – nenoticēja Ieteikt







Šonedēļ Rīgas pilsētas tiesa piesprieda Artūram Aizpuram 19 gadu cietumsodu par drauga nogalināšanu un izmešanu no balkona. Baisa sadzīves slepkavība alkohola lietošanas laikā, par kuru nebūtu daudz ko rakstīt, ja ne interesanta apsūdzētā versija par notikušo, kurai gan tiesa nenoticēja.

Arī pats apsūdzētais ir ne gluži no ielas. Rīgas Psihoneiroloģiskās slimnīcas sanitārs, kurš pirms tam bijis Valsts policijas majors, nodarbojies ar cilvēku meklēšanu un strādājis transporta policijā, vairākkārt apbalvots par labu darbu, līdz 2002. gadā kādā policijas pasākumā piedzēries un sācis ne­adekvāti uzvesties. Par to arī padzīts no policijas, liecinājis kāds bijušais kolēģis. Psihoneiroloģiskajā slimnīcā sanitāra pienākumus veicis iejūtīgi, par savu naudu pacientiem pircis cigaretes un kafiju. Tur arī iepazinies un sadraudzējies ar citu sanitāru Genādiju.

Aizpurs savu vainu slepkavībā noliedz. Tai nav liecinieku, taču prokuratūras un tiesas ieskatā Aizpurs ir slepkava. Artūrs nenoliedz, ka pēc darba 2020. gada 5. oktobrī kopā ar Genādiju bijuši Aizpura dzīvoklī Rīgā, Zirņu ielā, taču neatzīst, ka viņu nodūris. Viņš atzīst, ka 9. oktobrī trijos naktī izmetis trīs dienas stāvējušo līķi no 9. stāva balkona.

Tieši Aizpurs izsaucis neatliekamo medicīnisko palīdzību, mēģinot izlikties par nejaušu garāmgājēju, kas uz zemes pamanījis līķi, bet policija ātri vien noskaidrojusi, ka abi pazīstami, un veica kratīšanu Aizpura dzīvoklī. Uz Artūra čībām atrada Genādija asiņu pēdas, uz kāda naža – abu asiņu un sviedru pēdas, istabā – Genādija briļļu stikla gabaliņu ar asinīm. Pēc kratīšanas Aizpurs izstāstīja savu versiju par notikušo.

Priekšā bijušās brīvdienas, un Aizpurs ar Genādiju nolēmuši iedzert. Nopirkuši litru degvīna, vistu, uzkodas un devušies uz Aizpura dzīvokli. Tā kā bijuši pēc nakts maiņas, Aizpurs ātri noreibis un aizmidzis. Kad pamodies, redzējis, ka Genādiju kratot krampji. Nesapratis, kas notiek, un bijis šokā.

Atģidies tikai tad, kad kaķis ieskrāpējis kājā. Genādijs bija miris. Nav bijušas ne asinis, ne citas pēdas, kas liecinātu par vardarbību, taču baidījies saukt policiju, arī tāpēc, ka domājis, ka tā apzagšot dzīvokli. Piezvanījis paziņam Jurim, kuram teicis, ka dzīvoklī ir līķis, kuru vajadzētu iznest ārā un nosēdināt uz soliņa, bet pēc balss sapratis, ka paziņa nepalīdzēs.

Tiesā paziņa Juris liecināja, ka viņam par līķi patiešām zvanīts, bet viņš to uztvēris kā joku, vēl jo vairāk pēc tam, kad Aizpurs turpinājis sarunu tā, it kā par līķi neko nebūtu teicis.

“Kad atžirgu no dzēruma, sapratu, ko esmu izdarījis, ka uzreiz vajadzēja izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un policiju. Divas dienas pavadīju izmisumā, līdz nolēmu pa nakti Genādiju nomest no balkona. To darīju akurāti, lai netrāpītu betona celiņam, kokiem un krūmiem – ķermenis tikai nedaudz krītot aizskāra zemāk esoša balkona puķu kasti. Tad aizgāju uz degvielas uzpildes staciju, kur nopirku cigaretes.

Tad atnācu atpakaļ un izsaucu neatliekamo medicīnisko palīdzību,” tiesā sacīja Aizpurs. Viņam kauns par izdarīto, taču viņš visu laiku noliedz, ka dūris un nogalinājis Genādiju. Kāpēc uz drēbēm un apaviem Genādija asinis, Aizpurs paskaidrot nevarot. Pēdējā vārdā viņš raudot vērsās pie Genādija meitas, apgalvojot, ka neesot nogalinājis savu draugu. Meita tam netic un lūdza 10 000 eiro morālo kompensāciju, ko arī tiesnese Gunta Čepule pielēma.

Aizpurs pavadīja astoņus mēnešus pirmstiesas apcietinājumā, taču labi uzvedies un izlaists brīvībā. Arī pēc sprieduma pasludināšanas pirmajā instancē viņš netika apcietināts. Pavisam droši, spriedums tiks pārsūdzēts.

Varbūt upuris sadūra sevi pats? Aizstāvība izspēlēja arī šādu versiju. Tiesu medicīnas eksperte Aleksandra Kisina tiesā sacīja, ka teorētiski upuris var sevi pats sadurt, bet tas notiekot reti un ievainojumi tad ir cita veida: sīki dūrieni vairākās vietās. Genādijam bija skramba uz kakla no asa, slīdoša priekšmeta.

Sitiena pēdas pa galvu ar cietu, trulu priekšmetu. Durti griezta brūce zem auss ar nazi vai tam līdzīgu priekšmetu, kā arī durta brūce apakšžoklī. Arī melu detektora rādījumi liecinājuši, ka Aizpurs melo, ka nav nogalinājis Genādiju.