“Svaru” karikatūra: “Valdība projektē atlaist ierēdņu sievas – ierēdnes.” Arhīva foto

Nopietns šķiršanās vilnis – prese un valsts ierēdņu apvienības ceļ trauksmi Ieteikt







Viesturs Sprūde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms 90 gadiem prese un valsts ierēdņu apvienības cēla trauksmi par pēdējā laikā Latvijā vērojamo neparasto parādību – valsts darbinieku pāri, tas ir, ģimenes, kur gan vīrs gan sieva strādāja valsts iestādēs, masveidā sniedza prasības par laulību šķiršanu.

Apgalvoja, ka apgabaltiesā no valsts darbinieku pāriem dienā ienākot desmitiem šķiršanās pieteikumu. To iesniedzēji stāvot rindās. “Asi pārmetumi valdībai nāca par to, ka tā neko nedara lielo izdevumu samazināšanai, bet visa smaguma nastu cenšas pārvelt uz mazo algoto valsts darbinieku pleciem.

Sakarā ar darbinieku sievu atlaišanu laulību šķiršanas pieņemot, sevišķi Pasta–telegrāfa resorā, arvien lielākus apmērus,” rakstīja “Jaunākās Ziņas”. Visa pamatā bija valdības nodoms smagās saimnieciskās krīzes apstākļos samazināt izdevumus valsts aparāta uzturēšanai, atlaižot daļu darbinieku.

Viens no veidiem, kā to grasījās darīt, bija atlaist daļu no tiem, par kuriem zināms, ka arī viņu “otra pusīte” ir valsts maizē, tātad ģimene bez apgādnieka gluži nepaliktu. Bezdarbs krīzes apstākļos Latvijā patiešām bija liels un iespējas atrast jaunu darbu atlaistajiem ierēdņiem minimālas.

Lai pasargātos no atlaišanas, valsts darbinieku pāri neatrada neko labāku kā strauji šķirties cerībā, ka tas palīdzēs saglabāt vietu. Ažiotāža bija tik liela, ka tautas labklājības ministram Vladislavam Rubulim nācās skaidrot, ka atlaišana draudot vien tām valsts darbinieku sievām, kuru alga pārsniedza 200 latu mēnesī un vīri ieņēma augstus posteņus.

Bet tādu kandidātu esot vien ap 200. Šķirties nodomājušos tāpat brīdināja “nepārrēķināties”, jo tas nepalīdzēšot apiet lēmumu. Tas vienlīdz attiekšoties kā uz precētajiem, tā uz tām personām, kuru laulība šķirta nesen vai atrodas šķiršanas procesā.