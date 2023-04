Foto: Edijs Pālens/LETA

Nopludinātajos ASV failos vairākkārt atkārtojas 2 burti… Ko tie mums pasaka par moderno spiegošanu?







Iepriekš jau ziņojām par nopludinātajiem ASV dokumentiem. To failos atkārtoti izceļas divi burti: SI.

Šie burti apzīmē izlūkošanas metodes un norāda, ka informācija ir iegūta no signālu izlūkošanas (SI), kas sevī ietver noklausīšanos, novērošanu un pat parastās autentifikācijas vai šifrēšanas apiešanu datorā, lai piekļūtu informācijas sistēmām – tas viss ir daļa no globālās ASV vadītās izlūkdatu vākšanas, vēsta “The Guardian”.

Signālu izlūkdienesti paziņoja, ka Krievija ir guvusi nelielus panākumus kaujas laukā Ukrainā un “Vagner” grupai atļauts atsākt ieslodzīto vervēšanu, Krievijas hakeri ir ieguvuši kontroli pār vienu no Kanādas gāzesvadiem, ko viņi plāno uzspridzināt.

Tie arī atklāja, ka ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs (António Guterres) šķita īgns par domu satikt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski plānotajā ceļojumā uz Kijevu; ka Zelenskis sanāksmē sūdzējās, ka Ukrainai nav tālas darbības rādiusa raķešu, kas varētu sasniegt karaspēku Krievijā; un ka Izraēlas izlūkošanas aģentūras “Mossad” vadītāji atbalstīja amatpersonu protestu pret plānotajām izmaiņām tiesu sistēmā.

Ievērojama daļa signālu izlūkošanas datu ir iegūta nevis no ASV, bet no Apvienotās Karalistes un citiem “Five Eyes” izlūkošanas grupas dalībniekiem: Kanādas, Austrālijas un Jaunzēlandes. Tie nāk no ziņu noklausīšanās, piemēram, “RAF Akrotiri” aviobāzē Kiprā, kas var uztvert informāciju pat no Afganistānas.

Vai šiem datiem un to ievākšanai ir kāda nozīme? Ja amerikāņiem šķistu, ka tas nav tā vērts, viņi to nedarītu.

Daudzi Pentagona dati ir apzīmēti ar “FVEY”, kas nozīmē, ka tie tiek kopīgoti starp “Five Eye” locekļiem, nodrošinot Apvienotajai Karalistei piekļuvi ASV izlūkošanas iekārtu ikdienas noplūdēm.

“Noplūdes vienmēr ir postošas,” sacīja bijušais Apvienotās Karalistes nacionālās drošības padomnieks. “Varat būt pārliecināti, ka krievi to būs pārmeklējuši, lai iegūtu pierādījumus, kā ASV iegūta informācija – no cilvēkiem vai digitāliem avotiem. Pastāv risks, ka viņi nākotnē slēgs piekļuvi informācijai.”

Tomēr, aplūkojot dokumentus, izmantotās metodes ir grūti saprast nepiederošām personām.

Daudzi dokumenti ir par Ukrainas karu. Satraucošākā informācija, kas tikusi nopludināta – ka Ukrainai 2.maijā, beigsies pretgaisa aizsardzības raķetes. Kartē gandrīz visas Ukrainas lielākās pilsētas ārpus Kijivas kopš maija iezīmētas sarkanas – kā kritiska valsts infrastruktūra bez gaisa aizsardzības.

Citā dokumentā teikts, ka Ukraina cer izveidot 12 jaunas pretuzbrukuma brigādes, taču tai trūkst 53–253 tanku. Liela daļa citu apsolīto iekārtu nebija piegādāta līdz februāra beigām. Frontes karaspēka uzskaite liecina, ka Ukrainas bruņotie spēki ir mazākumā, piemēram, Zaporožijas dienvidu frontē karaspēka apjoms mērāms 4000–8000 pret Krievijas 23 250.

“Kopumā šie dokumenti veido nenoteiktības ainu, kas neatbilst Rietumu politiķu optimistiskajiem vērtējumiem un liek domāt, ka ilgi gaidītais prettrieciens var nebūt veiksmīgs.”

Ja pretgaisa aizsardzība beigsies, Kijivai ir risks masveidā zaudēt sauszemes spēkus frontes līnijas tuvumā. Iespējams, ka Ukrainas līderi neiebilst pret reālistiskāku vērtējumu – Zelenskis vēlreiz lūdzis papildu ieročus, taču drīzumā patiesība par pretgaisa aizsardzības prognozēm atklāsies.

Tikmēr Lielbritānijas ministri ir smagi strādājuši, lai mazinātu informācijas nopludināšanu. Aizsardzības ministrs Bens Voless šonedēļ, viesojoties Vašingtonā, sacīja CNN, ka dokumenti satur vairākas būtiskas neprecizitātes un manipulācijas ar informāciju, lai gan ASV ir atzīts, ka tie ir patiesi. Ir konstatēts tikai viens Krievijas dezinformācijas gadījums: rupjš mēģinājums pārrakstīt aplēses par nogalināto skaitu, mainot vienu no dokumentiem.