Normunds Bergs: Jāizrok liels grāvis, jāuzceļ siena, jāsaliek dzeloņdrātis un "jāaizklapē" robeža ciet pavisam







Krievijas un Baltkrievijas cietumos patlaban ieslodzīti teju 40 latvieši. Ārlietu ministrijai (ĀM) patlaban ir ziņas par 26 Baltkrievijā apcietinātiem Latvijas valstspiederīgajiem un 13 latviešiem, kas ieslodzīti Krievijā.

“Mēs “SAF Tehnika” darbiniekiem nav aizliegts, bet ļoti nerekomendējam doties uz noteiktām valstīm, to skaitā Krieviju, Baltkrieviju, ja šis rekomendācijas netiek ievērotas, pastāv liela varbūtība, ka pārskatīsim darba attiecības,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” par to, cik bīstami ir doties uz okupantu valstīm izsakās Normunds Bergs, elektronikas un IT jomu uzņēmējs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs, LIAK prezidents, LTRK padomes loceklis

Tas ir bīstami. “Cilvēks dodas cauri robežpunktam, neviens nezina, ko izdara ar tavu telefonu, datoru. Visbiežāk arī kaut ko izdara, ja par tevi ir vismazākā interese, tu kļūsti par spiegu programmu nēsātāju. Sliktākajos gadījumos var aizturēt un arestēt. Tas nav nekas jauns. Tas ir nesaprātīgi,”

Vienīgo iemeslu, kāpēc uz šīm valstīm ceļot, ja tur dzīvojot, piemēram, veci, slimi vecāki. Humānu iemeslu dēļ to varētu pieļaut, bet, ja gribas piedzīvojumus, pasaule ir pietiekami liela. “Es domāju, ka jāaizklapē vispār tā robeža ir ciet, jāizrok liels grāvis, jāuzceļ siena, jāsaliek dzeloņdrātis un viss!” viņš saka.