Publicitātes foto

Noskaidrojam! Kā rodas "gaisa bedres", kā piloti rīkojas to laikā un kādos gadījumos tās var kļūt bīstamas?







Lai gan tuvojas rudens, joprojām daudzi cenšas “ielēkt pēdējā vagonā” un paspēt doties kādā ceļojumā. Katrs, kurš kaut reizi ir lidojis ar lidmašīnu, noteikti ir izjutis “gaisa bedres” un satraukumu, ko tās var radīt pasažieros.

Lai saprastu, cik bīstamas ir “gaisa bedres” un kā to laikā rīkojas piloti, sazinājās ar “airBaltic” pilotu komandu. Turpinājumā neliela intervija.

No kā atkarīgs, cik daudz gaisa bedru būs pa ceļam?

“Gaisa bedres” jeb turbulence ir dabas parādība, kas izveidojas noteiktu laikapstākļu ietekmē.

Ko tas vispār nozīmē “gaisa bedre”?

Turbulence rodas gaisa masu kustības rezultātā. Vienotas gaisa masas plūsma pārvietojas pa dažādām trajektorijām, saskaroties ar citu gaisa masu vienumu. Šo kustību rezultātā var izveidoties gaisa bedres. Vēl viens no veidiem, kad var izveidoties turbulence ir pērkona negaisa aktivitāte, kad mākoņi rada izteiktu gaisa masas kustību, tāpēc lidojuma laikā ir svarīgi izvairīties no tiem, tos aplidojot.

Laika prognozes mūsdienās ir tik precīzas, ka var atpazīt lielu gaisa masu kustību un prognozēt to tālāko attīstību. Piloti lidojuma sagatavošanas procesā vienmēr veic šādu laika apstākļu karšu datu analīzi. Ja lidojuma plānā tiek konstatēta turbulence, tiek veiktas izmaiņas plānotā lidojuma maršrutā, vai tiek izmainīts plānotais lidojuma augstums.

Kā rīkojas pilots “gaisa bedres” brīdī?

Ja lidojuma laikā parādās turbulence, piloti nekavējoties informē apkalpi un ieslēdz gaismas zīmi “piesprādzēties”. Vienlaikus nekavējoties tiek izvērtētas iespējas izmainīt lidojuma maršrutu un augstumu, lai atstātu nemierīgo gaisa zonu.

Drošība ir “airBaltic” galvenā prioritāte, un līdz ar to lidojuma apkalpe izvairās no vietām, kurās ir prognozēta turbulence. Lidojuma laikā notiek nepārtraukta komunikācija starp pilotiem un gaisa satiksmes vadību, kura komunicē ar citām lidmašīnām. Kad gaisa satiksmes vadība saņem informāciju, ka kāds no lidojumiem ir ielidojis zonā, kur ir turbulence, tā informē pārējās lidmašīnas, kuras plāno lidot cauri konkrētajai gaisa zonai. Tas ļauj pilotiem savlaicīgi plānot lidojuma maršrutu un izvairīties no gaisa bedrēm.

Kurā brīdī “gaisa bedre” var kļūt bīstama pasažieriem?

Lidmašīna ir izstrādāta un sertificēta veicot daudzas pārbaudes, lai izturētu spēcīgas gaisa bedres. Savukārt piloti ir apmācīti kā rīkoties situācijā, kad lidmašīna ir ielidojusi nemierīgajā gaisa zonā. Ja pasažieri ievēro visas drošības prasības, lidojums turbulences zonā ir drošs. Svarīgi ir pieminēt, ka šādas nemierīgas gaisa zonas lidojuma laikā ir sastopamas ļoti reti.

Kā uzvesties “gaisa bedres” brīdī?

Vissvarīgākais ir būt piesprādzētam un ievērot apkalpes instrukcijas. Turbulences laikā nav ieteicams baudīt karstos dzērienus un maltīti, jo var iegūt apdegumus.

Varbūt kāds pilots var kādu konkrētu pieredzi pastāstīt, viņa lielāko/grūtāko vai citādi prātā paliekošāko gaisa bedri?

Nav daudz tādu pilotu, kuri ir pieredzējuši smagas gaisa bedres lidojuma laikā, jo, pateicoties tehnoloģijām, kuras savā ikdienā izmanto arī airBaltic, palīdz laikus noteikt bīstamās gaisa plūsmas, lai tās būtu iespējams aplidot. Piloti ir apmācīti kā rīkoties situācijā, kad lidmašīna ir ielidojusi nemierīgajā gaisa zonā.