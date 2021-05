Publicitātes foto

Sandra Ratniece, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Žūrija ir izvērtējusi Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas “Literārā akadēmija” Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursā “Aicinājums” iesniegtos darbus.

Šogad “Aicinājums” svin jubileju – konkurss noris 45. reizi. Neraugoties uz pandēmijas ierobežojumiem valstī, atsaucība bija liela, darbi tika iesūtīti, aptverot visu Latviju.

Noslēguma pasākums šogad nenotiks, taču balvas būs: visu grupu laureāti saņems brīnišķīgas grāmatas no konkursa atbalstītājiem, kā arī godalgoto vietu ieguvēju darbus vai to fragmentus publicēs “Aicinājuma” ilggadējs atbalstītājs, “Latvijas Avīzes” pielikums ar Kultūras ministrijas atbalstu “Kultūrzīmes”.

Otrās grupas laureāti un veicināšanas balvas ieguvēji (no 16 līdz 18 gadu vecumam) varēs, iespējams, piedalīties, ja situācija valstī būs veselībai labvēlīga un tiks atcelti ierobežojumi, nometnē “(Iz)aicinājums”. Trešās grupas (no 19 līdz 21 gada vecumam) laureātiem un veicināšanas balvas ieguvējiem savukārt būs iespēja apmeklēt seminārus klātienē (norises vieta vēl tiks precizēta) vai tiešsaistē, tas viss atkarīgs no iepriekšminētajiem apstākļiem.

Par norisēm vasarā un balvu saņemšanu konkursa organizatore informēs jūlijā.

Konkursa “Aicinājums” (Nr. 45) 2021. gada laureāti

1. grupas laureāti (no 7 līdz 15 gadu vecumam)

Dzejas grupa

1. vieta. Roze Aleksa Bogdane (15 gadi, Tālmācības vsk. “Rīgas Komercskola”)

2. vieta. Linda Krastiņa (13 gadi, Kuldīgas 2. vsk.)

3. vieta. Elīza Prikšāne (12 gadi, Rīgas 49. vsk.)

Veicināšanas balva: Aleksandra Gerasimoviča (13 gadi, Kuldīgas 2. vsk.)

Prozas grupa

1. un 3. vietu žūrija nepiešķīra

2. vieta. Eva Viļumsone (14 gadi, Valmieras Valsts ģimnāzija) un Elīza Prikšāne (12 gadi, Rīgas 49. vsk.)

Veicināšanas balva: Rūta Aljēna (13 gadi, PV “Patnis”)

2. grupas laureāti (no 16 līdz 18 gadu vecumam)

Dzejas grupa

1. vieta. Džonatans Melgalvis (18 gadi, RTU Inženierzinātņu vsk.)

2. vieta. Alise Bogdanova (18 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, arī “Aicinājuma tekstu lasījumu” (2021) laureāte) un Gabriela Skrauce (17 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

3. vieta. Eva Krupenko (18 gadi, RTU Inženierzinātņu vsk.)

Veicināšanas balva: Kristaps Gržibovskis (18 gadi, Rīgas Tālmācības vsk.)

“Aicinājuma tekstu lasījumu” laureāti dzejā (izcīnīta dalības brīvbiļete uz “Aicinājuma” norisēm vasarā): Katrīna Rozentāle (17 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un Arno Titovs (17 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

Prozas grupa

1. vieta. Gusts Ābele (16 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, arī “Aicinājuma tekstu lasījumu” (2021) laureāts)

2. vieta. Marks Zilbers (17 gadi, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

3. vieta. Patrīcija Preisa (18 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

Veicināšanas balvas: Miks Šics (18 gadi, RTU Inženierzinātņu vsk.), Samanta Prikšāne (16 gadi, Krāslavas Valsts ģimnāzija)

“Aicinājuma tekstu lasījumu” laureāte prozā (izcīnīta dalības brīvbiļete uz “Aicinājuma” norisēm vasarā): Šarlote Luīze Odziņa (16 gadi, Cēsu Valsts ģimnāzija)

3. grupas laureāti (no 19 līdz 21 gada vecumam)

Dzejas grupa

1. vieta. Betija Zvejniece (19 gadi, Latvijas Kultūras akadēmija)

2. vieta. Paula Lūcija Lejiņa (19 gadi, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)

3. vieta. Agnese Radziņa (19 gadi, Latvijas Kultūras akadēmija)

Veicināšanas balva: Alīna Bartkeviča (19 gadi, LKA Latvijas Kultūras koledža) un Evelīna Šneidere (19 gadi, Rīgas 1. Tālmācības vsk.)

“Aicinājuma tekstu lasījumu” laureāti dzejā (izcīnīta dalības brīvbiļete uz “Aicinājuma” norisēm vasarā): Madara Linna Ēvalde (20 gadi, Latvijas Mākslas akadēmija), Rinalds Einiks (20 gadi, Rīgas Stradiņa universitāte), Leons Jūlijs Strupītis (20 gadi, PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”, laureāts arī “ATL” prozas grupā)

Prozas grupa

1. vieta. Dāvids Rubens (19 gadi, Rīgas Tehniskā universitāte)

2. vieta. Olīvija Zeta Survillo (19 gadi, Rīgas Stradiņa universitāte)

3. vieta. Krišs Grunte (21 gads, Latvijas Kultūras akadēmija)

Veicināšanas balva: Dārta Andersone (20 gadi, Latvijas Universitāte)

