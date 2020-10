JKP nostāda neveiklā situācijā savu ministru

Tālis Linkaits (no kreisās), šķiet, nav Jāņa Bordāna tuvāko domubiedru grupā un nereti par JKP valdes lēmumiem uzzina tikai pēc to publiskošanas. Viņš nav arī partijas valdē. Foto: Zane Bitere/LETA

Pagājušās nedēļas nogalē, kad sociālo mediju lietotāji apsprieda satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) paziņojumu, ka atteikšanās no vecāku automašīnu reģistrācijas nodokļa attālinās jaunu reģionālo vilcienu iepirkumu, satiksmes ministrs kopā ar Jaunās konservatīvās partijas priekšsēdētāju, tieslietu ministru Jāni Bordānu Zilajākalnā iemēģināja todien atklāto sliežu velosipēdu ceļu.

Tā abiem JKP ministriem ir sirdslieta, bet citādi T. Linkaits, šķiet, nav J. Bordāna tuvāko domubiedru grupā un nereti par JKP valdes lēmumiem uzzina tikai pēc to publiskošanas.

Atšķirībā no citām partijām, kur valdes darbā piedalās liela daļa deputātu un visi ministri, JKP valdē ir tikai J. Bordāns, viņa vietnieks Krišjānis Feldmans, frakcijas vadītājs Juris Jurašs un Saeimas deputāts Gatis Eglītis. Taču šajā partijā tieši valde ir tās varas centrs.

Iespaids, ka JKP Saeimas frakcijas un partijas vadības darbība nav saskaņota ar tās ministru rīcību, radās pēc diskusijām par Satiksmes ministrijas rosinātajām izmaiņām likumā, kas paredzēja ieviest transportlīdzekļa reģistrācijas nodokli par pieciem gadiem vecākām vieglajām automašīnām.

Pieaugot sabiedrības neapmierinātībai, Jaunā konservatīvā partija (JKP) paziņoja, ka tā neatbalsta Satiksmes ministrijas virzītos grozījumus likumā.

Apgalvojumi, ka ideja patiesībā nāk no koalīcijas partneriem, bet Satiksmes ministrija to virza kā savas kompetences jautājumu, tika atspēkota pēc pāris dienām, kad T. Linkaits izteica nožēlu par atteikšanos no tās. Viņš atzina, ka no transporta līdzekļa reģistrācijas nodokļa ieņēmumiem bija plānots daļēji finansēt jaunu reģionālo vilcienu iegādi.

Iebildumi iepriekš neesot izskanējuši

Lūgts to komentēt, šonedēļ T. Linkaits “Latvijas Avīzei” atzina, ka JKP, tāpat kā citos politiskajos spēkos, ir viedokļu dažādība.

Partijai esot visas tiesības lemt citādi, taču no partijas biedriem, kas piedalījās koalīcijas darba grupā, viņš iepriekš nebija dzirdējis iebildumus.

Visvairāk jautājumus esot uzdevusi Nacionālās apvienības deputāte Ilze Indriksone, ar kuru arī saskaņota projekta gala redakcija. “Darba procesā var būt dažādi viedokļi, bet agri vai vēlu pie šā jautājuma mēs atgriezīsimies,” uzskata T. Linkaits. Viņaprāt, ir jāsagatavo atbalsta mehānisms, lai veicinātu jaunu un videi draudzīgāku automašīnu iegādi, “lai mēs nekļūstam par veco automašīnu kapsētu, jo citās Eiropas valstīs tāds atbalsts ir”.

Viens no JKP faktiskajiem līderiem ar lielu ietekmi ir frakcijas un arī partijas priekšsēdētāja vietnieks Krišjānis Feldmans, kurš “Latvijas Avīzei” atzina, ka tas bija partijas valdes paziņojums, kas tapis, konsultējoties ar Saeimas frakciju. Viņaprāt, tieši frakcija esot varas centrs. Mērķis bijis panākt, lai minētās likuma izmaiņas nenonāk līdz Saeimai.

Taču viņš turpināja apgalvot, ka Satiksmes ministrija neesot vieglo automašīnu reģistrācijas nodokļa iniciatore, jo par vides kvalitāti atbildot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet par nodokļu politiku – Finanšu ministrija.

Satiksmes ministrija esot bijusi ķīlnieka lomā, jo tai tas bijis jāvirza. Uz atgādni, ka nodokļa ieņēmumi bija sasaistīti arī jaunu vilcienu iepirkumu, K. Feldmans atbildēja – tas esot bijis mēģinājums nodrošināties, lai šis finansējums no nodokļa paliktu nozarē.

Bordāns slavē satiksmes ministru

Notiekošais JKP ir kā medusmaize Zaļo un zemnieku savienībai, kura tieši JKP dēļ tika atstāta opozīcijā. “Uzmet savu ministru un neatbalsta viņa virzītu iniciatīvu, bet vēl mēģina pārlikt atbildību uz citiem valdības pārstāvjiem. Nu jau kļūst reāli grūti nodefinēt, kas JKP ir par veidojumu,” tā tviterī bija ierakstījis ZZS frakcijas vadītājs Uldis Augulis.

Viņš arī pamanīja portālā “Valmieras ziņas” atspoguļoto T. Linkaita un J. Bordāna piedalīšanos Zilākalna perona un jaunā velosipēdu sliežu ceļa atklāšanā, kur abi valdības pārstāvji devās izmēģinājuma braucienā.

“Jauno JKP vilcienu svinīgā palaišana dzīvē. Un nav nozīmes – elktro/dīzeļ. Tu tuuuu! Tik uz priekšu – godīgi, drosmīgi, gudri!” tviterī ironizē U. Augulis.

Te gan jāteic, ka ne tikai satiksmes ministra, bet arī J. Bordāna klātbūtne pasākumā bija likumsakarīga, jo tieslietu ministrs bijis Latvijas Zaļo ceļu asociācijas prezidents. Uz pilnvaru laiku valdībā viņš darbību šajā amatā ir apturējis.

J. Bordāns “Latvijas Avīzei” atgādināja, ka ne U. Augulis, ne viņa priekšgājējs satiksmes ministra amatā Ainārs Šlesers neesot atbalstījuši zaļo dzelzceļu kustību, ko T. Linkaits tagad darot.

“Vides aizsardzība ietilpst konservatīvo ideoloģijā, bet, runājot par klimatneitrālo politiku, ir jautājums, cik lielu maksājumu slogu var uzlikt vidusslānim,” sacīja J. Bordāns.

Ar to viņš pamato JKP iebildes pret transportlīdzekļa reģistrācijas nodokļa paredzēšanu vecākiem vieglajiem auto. Šajā jautājumā viņš redz JKP pretrunas ar “Jauno Vienotību” un “Attīstībai/Par”, bet ne savas partijas iekšienē.

Tiesa, J. Bordāns atzina: “Mēs esam dzīva partija, kas īsteno vairākas reformas. Ja neveic nekādas reformas, tad problēmas nerodas. Mūsu gadījumā ir tā, ka ne visi partijā uzreiz tās saprot, tad par to ir diskusija un parādās atšķirīgi viedokļi. Taču es te neredzu nekādas problēmas.”

Uz jautājumu, cik droši satiksmes ministrs var justies savā amatā, J. Bordāns apgalvoja, ka T. Linkaits esot viens no labākajiem ministriem. Oficiāli visi JKP pārstāvji apgalvoja, ka partijā valdot komandas gars un saticība.

Neoficiāli ir atzinuši, ka pēc JKP frakcijas vadītājas Jutas Strīķes aiziešanas mūžībā viņi jutušies kā izsisti no sliedēm, jo J. Strīķe bijusi tā, kas visu organizēja un pieskatīja.

Kopš tā laika sadarbības koordinācija vairs neesot tik veiksmīga. Daļēji uz to savu iespaidu atstājusi arī Covid-19 krīze, jo daudzas sanāksmes notiek attālināti, cilvēki vairs nesatiekoties un nevarot atklāti izrunāties.