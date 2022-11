Foto: Shutterstock

Notiek arī tā! Kādā pašvaldībā no nākamā gada tiks samazināts siltumenerģijas tarifs







SIA “Ķekavas nami” apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPKC) ir iesniedzis jaunu siltumenerģijas tarifa aprēķinu, kas plānots par 12% mazāks nekā patlaban, liecina uzņēmuma publicētais tarifa projekts.

No 1.decembra siltumenerģijas lietotājiem Ķekavā, Rāmavā, Katlakalnā un Valdlaučos spēkā būs tarifs 237,36 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet no nākamā gada 1.janvāra to plānots samazināt līdz 208,59 eiro/MWh bez PVN. Arī pēc samazinājuma siltuma tarifs Ķekavā būs starp augstākajiem valstī.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas uzņēmums pamato ar to, ka ir samazinājusies dabasgāzes cena.

Kā iepriekš skaidroja SIA “Ķekavas nami” valdes priekšsēdētājs Raivo Lācis, līdz šā gada vidum uzņēmumam dabasgāzi piegādāja AS “Latvijas gāze” par cenu, kas tika fiksēta 2020.gadā, un uzņēmuma klientiem bija viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem visā valstī. Taču brīdī, kad iepriekšējais līgums beidzās, pasaulē bija notikušas ievērojamas energoresursu cenu izmaiņas. Rezultātā siltumenerģijas cenu kāpums Ķekavas novadā summāri veidojās kā viens no straujākajiem Latvijā.

Lācis piebilda, ka energoresursu cenām biržā patlaban ir lejupejoša tendence, kas tagad varētu atspoguļoties novada iedzīvotājiem piestādītajos rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem.

“Pretstatā tam, ka iepriekš slēdzām līgumu par gāzes piegādi uz diviem gadiem par fiksētu summu, tagad mēs izsludinām cenu aptauju ik mēnesi un līguma slēgšanas tiesības piešķiram tam komersantam, kurš piedāvā uz to brīdi viszemāko cenu,” norāda Lācis.

Vienlaikus Lācis uzsver, ka SIA “Ķekavas nami” līdz šī lēmuma atcelšanai nepiemēros kavējuma procentus klientiem, kas rēķina apmaksu veiks pēc noteiktā termiņa, un atgādina, ka papildu valsts atbalstam ir pieejams arī mājokļa pabalsts un valsts sociālie pabalsti noteiktām sociālajām grupām, proti, iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušiem un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti.

“Ķekavas namu” apgrozījums 2021.gadā bija 4,278 miljoni eiro, bet zaudējumi – 51 187 eiro, liecina informācija “Firmas.lv”. Uzņēmums reģistrēts 1997.gadā, un tā pamatkapitāls ir 7,277 miljoni eiro. Kompānija pieder Ķekavas novada pašvaldībai.