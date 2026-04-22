Notiek Ukrainas kartes pārzīmēšana – “Donilenda” kļūs par jaunu administratīvo reģiona vienību? 5
Izdevums “New York Times”, atsaucoties uz četrām personām, kas ir cieši saistītas ar pašreizējo miera sarunu gaitu, ziņo par negaidītu pavērsienu Ukrainas un ASV konsultācijās. Saskaņā ar šo informāciju, ukraiņu sarunvedēji ir rosinājuši apsvērt ideju par daļas Donbasa reģiona statusa maiņu, ieviešot jaunu administratīvu apzīmējumu – “Donilenda” (Donyland).
Lai gan publiski šāds termins var šķist neierasts, sarunu aizkulisēs tas tiek skatīts kā mēģinājums radīt unikālu jurisdikciju. Avoti norāda, ka projekta pamatā ir ideja par īpašu ekonomisko un pārvaldes zonu, kas būtu tiesiski nodalīta no iepriekšējām struktūrām, tādējādi mēģinot rast izeju no gadiem ilgušā strupceļa.
Saskaņā ar “New York Times” rīcībā esošo informāciju, šis ierosinājums ir daļa no plašākas stratēģijas, lai piesaistītu ASV garantijas un Rietumu investīcijas reģiona atjaunošanai pēc konflikta aktīvās fāzes beigām. “Donilendas” koncepts paredzētu starptautisku pārraudzību, kas varētu būt pieņemamāks modelis investoriem.
Tomēr eksperti brīdina, ka šāds nosaukums un modelis var saskarties ar asu pretestību gan Ukrainas iekšienē, gan starptautiski. Kritiķi norāda, ka teritoriālo jautājumu risināšana ar “zīmola maiņu” neizslēdz fundamentālās politiskās domstarpības.
Pašlaik ne Baltā nams, ne Ukrainas prezidenta birojs oficiālus komentārus par šo nopludināto informāciju nav snieguši, uzsverot, ka sarunas par galīgo noregulējumu joprojām ir konfidenciālas.