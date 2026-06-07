Emīla Balcera sieva publiski “sveicina ģimenē” citu sievieti – nezinātājiem varētu aizrauties elpa 1
Grupas “Musiqq” dalībnieka Emīla Balcera sieva Ieva Ozoliņa-Balcere savā sociālo tīklu platformas “Instagram” kontā uzkurinājusi pamatīgu intrigu tiem, kuri neseko līdzi grupas daiļradei.
Fotogrāfijā redzams viņas vīrs, tērpies uzvalkā, un viņam blakus stāv digitālā satura veidotāja un dziedātāja Tikasha Sakama (īstajā vārdā Nansija Garkalne) kāzu kleitā.
Fotogrāfija uzņemta jūras krastā, un fonā redzama balta ziedu arka. Ieva šo ierakstu papildinājusi ar mīklainu tekstu: “Welcome to the family Tikasha Sakama.” (Esi sveicināta ģimenē, Tikasha Sakama).
Lai gan pirmajā brīdī nezinātājiem varētu šķist, ka mūziķa ģimenē gaidāmas krasas pārmaiņas, abas iesaistītās dāmas komentāros draudzīgi apmainās ar jokiem, apliecinot, ka šis “kāzu stāsts” saistīts ar radošo darbību. Grupa “Musiqq” klausītāju vērtējumam ir nodevusi savu jaunāko singlu “Tu zini mani no galvas” no gaidāmā albuma, un jūras krastā tapušie kadri ir daļa no jaunā videoklipa.
Vai tu jau paguvi noklausīties?