Džo Baidens ar sievu Džilu

“Ak, mans Dievs!” Baidens lauž klusumu un pasaka visu, ko domā par Trampu 0

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LA.LV
18:12, 7. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Bijušais ASV prezidents Džo Baidens asi kritizējis savu pēcteci Donaldu Trampu vakariņās, ko rīkoja Dienviddakotas Demokrātu partija. “Tas ir viskorumpētākais prezidents Amerikas Savienoto Valstu vēsturē,” paziņoja Baidens, izpelnoties vienprātīgus klātesošo atzinības saucienus.

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Kā ziņo The New York Times, Baidens kritizēja Trampu par viņa “kaunpilnajiem ārišķības projektiem”, ar to domājot izmaiņas Baltā nama struktūrā, kā arī virkni citu projektu, kurus esošais prezidents vēlas nosaukt savā vārdā.

“Ak, mans Dievs, nojaukt Baltā nama Austrumu spārnu, lai iekārtotu Versaļas cienīgu deju zāli? Vai uzrakstīt savu vārdu uz Kenedija centra. Vai uzbūvēt arku, kas aptumšos Linkolna memoriālu, vai pārvērst Spoguļdīķi par kaut ko līdzīgu atrakciju parkam,” paziņoja Baidens.

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Viņš arī apsūdzēja ASV prezidentu par to, ka tas izveidojis 1,8 miljardu dolāru lielu ēnu fondu Kapitolijas dumpja dalībniekiem, kā arī par manipulācijām, tirgojoties ar kriptovalūtu.

“Mani kritizēja, kad vēl biju prezidents, par to, ka teicu: mūsu demokrātija ir apdraudēta,” piebilda Baidens, ar to domājot, ka viņš brīdināja par šādām sekām gadījumā, ja Tramps tiktu atkārtoti ievēlēts prezidenta amatā.

Jāpiebilst, ka pēc prezidenta amata atstāšanas Džo Baidens publiskajā telpā parādās reti. Turpretim Donalds Tramps pastāvīgi piemin savu priekšgājēju negatīvā kontekstā, tostarp komentējot karu Ukrainā. Tramps regulāri apgalvo, ka gadījumā, ja viņš būtu bijis prezidents, šis karš it kā nekad nebūtu sācies.

ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos
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