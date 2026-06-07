Foto: LETA, ekrānuzņēmumi no video

VIDEO. Kulbergam draugi dzimšanas dienā sarūpējuši unikālu “premjera izdzīvošanas komplektu” 0

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LA.LV
17:46, 7. jūnijs 2026
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Latvijas jaunais Ministru prezidents Andris Kulbergs, iespējams, ir sociālajos tīklos aktīvākais premjers. Viņš regulāri dalās ar dienas laikā paveikto un nereti atklāj arī daudz interesantākas nianses, piemēram, ko saņēmis no draugiem dzimšanas dienā, kas bija 26.maijā.

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Viņš “Facebook” publicētajā video parāda, ka draugi viņam uzdāvinājuši “premjera izdzīvošanas komplektu”.

Kad viņš atver “Nike” kasti, pašā augšā novietota parūka un viltus ūsas, lai viņš veiksmīgi aizlaistos no miesassargiem. Tajā redzams arī mini motocikls un īpaši plāksteri ar zīmējumiem, lai varētu likt ielāpus budžetam, ja tas nepieciešams.

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Dāvanas kastē atrodams arī koka metamais kauliņš. Katrā kubika pusē ir cits uzraksts – tā uz vienas no tām rakstīts “pīpauze”, uz citām – “zvans sievai”, “pieņemts”, “nav nauda”, “noraidīts”, “ārkārtas stāvoklis”.

Šķiet, pašam premjeram dāvana tīri labi gājusi pie sirds, jo video viņš par to sirsnīgi pasmejas.

Kā vēstīts iepriekš, Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību. Par premjera Kulberga valdību nobalsoja 66 deputāti, pret balsoja 25 deputāti. Pret Kulberga valdību balsoja deputāti no “Progresīvajiem”, “Stabilitātes” un partijas “Latvija pirmajā vietā”. Tāpat pret Kulberga valdību nobalsoja “Jaunās vienotības” deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Jauno valdību veido “Apvienotais saraksts” (AS), Nacionālā apvienība (NA), “Jaunā vienotība” (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).

Ministru prezidents Andris Kulbergs dažādos laikos
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