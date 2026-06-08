“Gribam tevi redzēt dzīvu…” Sešu bērnu mamma Ineta atklāj, kā alkohols un vardarbība gandrīz salauza viņas dzīvi 0
Jau vēstījām, ka maija nogalē sākās sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” astotās sezonas filmēšana. Viena no dalībniecēm ir 39 gadus vecā Ineta no Sedas, kura sarunā ar žurnālu “Privātā Dzīve” atklāti stāsta par savu dzīvi, atkarību no alkohola un smago pieredzi attiecībās.
Vecākajam no viņas bērniem ir 18 gadi, savukārt jaunākajai meitiņai – vien astoņi mēneši. Šobrīd divi bērni dzīvo audžuģimenēs, bet pārējie atrodas pie saviem tēviem. Ineta atzīst, ka bērni dzimuši no trim dažādiem vīriešiem, un attiecībās viņa vairākkārt piedzīvojusi vardarbību.
“Tev klāt ir stāvējuši eņģeļi,” teica kāds dakteris.
Beidzamās meitiņas tēvs mani sasita gandrīz līdz nāvei. Viņš bija narkomāns, izgāza uz mani savas dusmas. Mani izglāba kaimiņi. Teica, lai saucu policiju, bet es nobijos,” atminas Ineta.
Sieviete stāsta, ka emocionālās sāpes un pārdzīvojumus centusies apslāpēt ar alkoholu. Smagākajā periodā dzeršana ilgusi četrus mēnešus bez pārtraukuma. Lai gan kādu laiku palīdzējusi kodēšanās, viņa vēlāk atkal atgriezusies pie alkohola lietošanas.
Pašlaik viņa alkoholu nav lietojusi jau mēnesi un atzīst, ka lielākā motivācija ir bērni.
“Daru to bērnu dēļ, viņi man teica: “Gribam tevi redzēt dzīvu…” Šobrīd mana lielākā vēlēšanās ir atgūt bērnus un tikt pie jauka smaida. Lai kā būtu dzērusi, vienmēr esmu rūpējusies par izskatu. Alkohola radīto pampumu slēpu, lietojot sejas maskas,” atklāj Ineta.
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