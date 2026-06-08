Foto. pexels.com/MART PRODUCTION

“Gribam tevi redzēt dzīvu…” Sešu bērnu mamma Ineta atklāj, kā alkohols un vardarbība gandrīz salauza viņas dzīvi 0

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LA.LV
10:10, 8. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Jau vēstījām, ka maija nogalē sākās sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” astotās sezonas filmēšana. Viena no dalībniecēm ir 39 gadus vecā Ineta no Sedas, kura sarunā ar žurnālu “Privātā Dzīve” atklāti stāsta par savu dzīvi, atkarību no alkohola un smago pieredzi attiecībās.

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“Esmu alkoholiķe, man ir seši bērni, un esmu daudz cietusi no vīriešu vardarbības,” neslēpj Ineta.

Vecākajam no viņas bērniem ir 18 gadi, savukārt jaunākajai meitiņai – vien astoņi mēneši. Šobrīd divi bērni dzīvo audžuģimenēs, bet pārējie atrodas pie saviem tēviem. Ineta atzīst, ka bērni dzimuši no trim dažādiem vīriešiem, un attiecībās viņa vairākkārt piedzīvojusi vardarbību.

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“Esmu piedzīvojusi gan emocionālu, gan fizisku vardarbību. Vīrieši mani ir situši, esmu grūsta lejā pa stāvām trepēm. Ārsti man ir vaicājuši, kā vispār izdzīvoju. Es varēju palikt arī paralizēta.

“Tev klāt ir stāvējuši eņģeļi,” teica kāds dakteris.

Beidzamās meitiņas tēvs mani sasita gandrīz līdz nāvei. Viņš bija narkomāns, izgāza uz mani savas dusmas. Mani izglāba kaimiņi. Teica, lai saucu policiju, bet es nobijos,” atminas Ineta.

Sieviete stāsta, ka emocionālās sāpes un pārdzīvojumus centusies apslāpēt ar alkoholu. Smagākajā periodā dzeršana ilgusi četrus mēnešus bez pārtraukuma. Lai gan kādu laiku palīdzējusi kodēšanās, viņa vēlāk atkal atgriezusies pie alkohola lietošanas.

“Darīju to, lai aizbēgtu no pagātnes, kas mani vajā. Pats ilgākais dzeršanas laiks – četri mēneši. Uz brīdi palīdzēja kodēšanās, bet norāvos un atkal ķēros pie pudeles,” stāsta Ineta.

Pašlaik viņa alkoholu nav lietojusi jau mēnesi un atzīst, ka lielākā motivācija ir bērni.

“Daru to bērnu dēļ, viņi man teica: “Gribam tevi redzēt dzīvu…” Šobrīd mana lielākā vēlēšanās ir atgūt bērnus un tikt pie jauka smaida. Lai kā būtu dzērusi, vienmēr esmu rūpējusies par izskatu. Alkohola radīto pampumu slēpu, lietojot sejas maskas,” atklāj Ineta.

Plašāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā.

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