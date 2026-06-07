Janvāris – bērzs, jūlijs – ozols: noskaidro savu spēka koku, balstoties uz dzimšanas mēnesi 0
Katram cilvēkam ir savs aizbildnis dabā. To var noteikt pēc dzimšanas mēneša, iedvesmojoties no senajām tradīcijām, kur cilvēka liktenis ir cieši saistīts ar meža enerģiju.
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Kurš ir tavs spēka koks? Atliek vienkārši atrast mēnesi, kurā esi dzimis.