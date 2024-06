Notiks 6. Nacionālais kontrabandas problemātikas forums “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi” Ieteikt







2024.gada 28.jūnijā no plkst. 10.00 SSE Riga auditorijā Soros, norisināsies 6. Nacionālais kontrabandas problemātikas forums “Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi”, kas pirmo reizi foruma vēsturē apskatīs un analizēs kontrabandas problēmas ne tikai Latvijas, bet visu Baltijas valstu mērogā.

Pasākumu tiešsaistē būs iespējams vērot portālā www.la.lv.

Foruma ietvaros SKDS direktors Arnis Kaktiņš prezentēs jaunāko SKDS veikto pētījumu par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju attieksmi pret kontrabandu, kas Baltijas mērogā veikts pirmo reizi. Pētījums atklāj gan Baltijas valstu iedzīvotāju viedokli par kontrabandas problēmu, gan iecietību pret kontrabandas preču iegādi, zināšanām par kontrabandas preču iegādes vietām, kā arī iespējamiem sodiem un rīcību kontrabandas mazināšanai. Vienlaikus pētījums ļauj salīdzināt iedzīvotāju viedokļu atšķirības starp valstīm.

Tā, piemēram, pētījums liecina, ka Latvijā un Lietuvā sabiedrība ir ievērojami tolerantāka pret kontrabandas preču iegādi nekā Igaunijā. Turpat trešdaļa jeb 30% Latvijas un Lietuvas sabiedrības uzskata, ka kontrabandas preču iegāde nav nosodāma, savukārt kaimiņvalstī Igaunijā kontrabandas preču iegādi nenosoda tikai 20% iedzīvotāju. Latvijā iedzīvotāju tolerances līmenis pret kontrabandas preču iegādi nav būtiski mainījies kopš 2019. gada, tomēr pēdējo desmit gadu laikā ir būtiski samazinājies – 2013.gadā turpat puse – 46% iedzīvotāju – nenosodīja kontrabandas preču iegādi. Savukārt Lietuvā un Igaunijā iedzīvotāju tolerances līmenis pret kontrabandas preču iegādi tiek mērīts pirmo reizi.

Populārākās kontrabandas preces Baltijā ir cigaretes un citi tabakas un nikotīna izstrādājumi – Latvijā 12% respondentu šā gada pētījumā norāda, ka paši ir pirkuši šos produktus, un vēl 12% atzīst, ka viņu draugi vai paziņas to ir darījuši. Lietuvā kontrabandas tabakas izstrādājumus ir pirkuši 8% aptaujāto (un vēl 9% norāda, ka to darījuši draugi un paziņas) bet Igaunijā – vien 4% (un vēl 9% norāda, ka to darījuši draugi un paziņas).

Ar aktuālo situāciju cīņā ar akcīzes preču kontrabandu Latvijā iepazīstinās VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, bet biedrības BASE valdes loceklis, nodokļu eksperts Juris Stinka sniegs ieskatu akcizēto preču tirdzniecības regulējumā un nodokļu politikas salīdzinājumā Baltijas valstīs. Tāpat foruma ietvaros tiks apskatīti aktuālākie pētījumi par nelegālo cigarešu apriti un patēriņu Baltijas valstīs, bet pēc prezentāciju sadaļas notiks ekspertu diskusija “Priekšlikumi akcīzes preču nelegālā tirgus mazināšanai – vai esam gatavi jaunajiem tirdzniecības ierobežojumiem”.

Dalībnieki:

– Arnis Sauka, ēnu ekonomikas pētnieks, SSE Riga profesors;

– Juris Stinka, biedrības BASE (Business Against Shadow Economy) valdes loceklis;

– Arnis Kaktiņš, pētījumu centra SKDS direktors;

– Baiba Šmite-Roķe, VID ģenerāldirektore;

– Madara Apsalone, “Philip Morris Latvia” ārējo attiecību vadītāja;

– diskusiju sadaļā: valsts tiesībsargājošo institūciju pārstāvji, akcizēto preču nozaru asociāciju pārstāvji un nodokļu eksperti.

Forumu organizē biedrība BASE un SSE Riga sadarbībā ar SKDS.