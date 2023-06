Policijas automašīna. Foto. LETA © Evija Trifanova

Notverta Latvijas noziedznieku grupa, kas piedāvājusi investēt neeksistējošā kriptovalūtas ražotnē Ieteikt







Šā gada maijā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļa nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai kriminālprocesu pret astoņiem Latvijas valstspiederīgajiem par krāpšana lielos apmēros organizētas noziedzīgas grupas sastāvā.

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka šīs personas piedāvājušas investēt neesošā produktā kriptovalūtas ražošanas jomā, tādējādi no iedzīvotājiem vairākās valstīs izkrāpjot vismaz 210 000 eiro. Vienlaikus Valsts policija prokuratūrai nodevusi procesu piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas turpināšanai Latvijā reģistrētam uzņēmumam, kas bija izveidots noziedzīgās organizācijas darbības aizsegam Latvijas teritorijā.

Valsts policijā bija uzsākta izmeklēšana par nelikumīgām darbībām, piedāvājot klientiem investēt neesošā produktā kriptovalūtas ražošanas jomā interneta resursā, kas pieder Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē reģistrētam uzņēmumam. Proti, laika posmā no 2021. gada februāra līdz 2022. gada maijam, organizētās noziedzīgās grupas izveidotajā un uzturētajā investīciju platformā tika piedāvāts pakalpojums, kas ir saistīts ar kriptovalūtas BITCOIN (BTC) ražošanu, izmantojot mākoņu risinājumus.

Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki maldināja iedzīvotājus par minēto projektu, liekot noticēt, ka uzņēmumam ir kriptovalūtas ražošanas iekārtas un tas nodarbojas ar šo iekārtu uzturēšanu, un ka ieguldītāji gūst peļņu. Piemēram, interneta vietnē bija norādīts, ka kriptovalūtas ieguve notiek vairākās vietās visā pasaulē, izmantojot zaļo enerģiju.

Noziedznieki aktīvi izmantoja interneta mārketinga paņēmienus, izvietojot pozitīvas atsauksmes pasaulē populāros interneta resursos, ceļot reitingus vietnēs, kurās potenciālais ieguldītājs varētu pārbaudīt platformas uzticamību. Šai platformai bija bloķēta piekļuve no Latvijas IP adresēm – jāatzīmē, ka tas ir tipiski investīciju krāpšanas shēmām, lai attālinātu cietušās personas no nozieguma organizatoriem, tādā veidā krāpnieciskās darbības izvēršot starptautiskā līmenī un apgrūtinot to atklāšanu.

Īstenojot starptautisko sadarbību, likumsargi noskaidroja cietušās personas vismaz sešās valstīs. Apkrāptie iedzīvotāji pieteikuši materiālos zaudējumus ne mazāk kā 210 000 eiro vērtībā, taču izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka minētās platformas darbības rezultātā, varētu būt izkrāpta kriptovalūta BTC ievērojami lielākā apmērā.

Saistībā ar notikušo tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas – par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Organizētās noziedzīgās grupas darbība tika pārtraukta 2022. gada septembrī, kad Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas aizturēja noziedzīgās grupas dalībniekus, pēc kā viņiem piemēroti drošības līdzekļi. Četri galvenie noziegumu organizētāji un noziedzīgo darbību izpildītāji joprojām atrodas pirmstiesas apcietinājumā.

Noziedzīgā nodarījuma izmeklēšana tika īstenota Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldei analizējot iegūtos elektroniskos pierādījumus un blokķēdi, ciešā sadarbībā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūru un ārvalstu sadarbības partneriem.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.