FOTO: Unsplash.com

Veļasmašīnas upuri. Kāpēc apģērbs saraujas un vai to var glābt? Ieteikt







Ikvienam tas gadījies – ieliec veļasmašīnā iecienīto džemperi un izvelc no tās bērnu izmēra versiju. Kāpēc apģērbs saraujas, un vai to vispār iespējams glābt? Tekstilzinātnieki skaidro, kā izvairīties no dārgām kļūdām un ko darīt, ja tās jau notikušas. Diemžēl, nav droša veida, kā pilnībā atjaunot sašaurinātu apģērbu, taču ir dažas lietas, kas jāzina, lai nākotnē izvairītos no šādām nelaimēm, vēsta The Guardian.

Reklāma Reklāma

Audumi saraujas to struktūras dēļ

Saskaņā ar tekstilzinātnieci Rebeku van Amberu, gandrīz visi audumi saraujas, jo tie tiek ražoti zem spiediena. Kad dzijas tiek virzītas caur mašīnām un pārvērstas audumā, tās tiek stipri izstieptas – neatkarīgi no tā, vai audums ir austs vai adīts, piemēram, T-krekls.

“Kad audumu mazgājam, ūdens darbojas kā lubrikants un ļauj dzijai atslābt, un dažkārt tā atslābst tik ļoti, ka vairs nav zem spiediena,” skaidro van Ambera. Tas izraisa apģērba saraušanos, jo dzijas saraujas un kļūst īsākas.

Viņa norāda, ka tas attiecas uz dažādiem materiāliem, jo saraušanās “vairāk ir saistīta ar auduma struktūru, nevis šķiedras veidu”.