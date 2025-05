Gārsa palīdz pie reimatisma, kuņģa un zarnu trakta saslimšanām, tā mazina sāpes, kā arī palīdz pie nieru un urīnpūšļa kaitēm. Foto: SHUTTERSTOCK

Dziedina ķermeni, attīra prātu un stiprina garu! Zaļā svētā trīsvienība tavā dārzā un uzturā – GĀRSA







Neticēsiet, bet no tā saucamās nezāles jeb gārsas var pagatavot pasakaini garšīgu un veselībai noderīgu pesto, ko uzziest uz maizītes, pievienot salātiem vai pastai. Iesakām izmēģināt šo recepti, lai stiprinātu savu veselību!

Turpinājumā publicētais ieraksts.

“Daudzi to dēvē par nezāli, bet īstenībā gārsa ir īsta dabas svētība – un ne velti senatnē to sauca par svēto trīsvienību: dziedina ķermeni, attīra prātu un stiprina garu. Šis vienkāršais, bet varenais augs ir pilns ar minerālvielām, C vitamīnu un hlorofilu, un tam piemīt pretiekaisuma, urīndzenošas un attīrošas īpašības. Gārsu izmanto gan tautas medicīnā, gan virtuvē – kā dabas spēka devu tieši no pavasara zemes.

Kam noder gārsa?

1. Attīra organismu un veicina gremošanu

2. Samazina locītavu sāpes un iekaisumu (īpaši podagras gadījumā!)

3. Bagātīgs mikroelementu avots – dabiska multivitamīna alternatīva

4. Spēcina imunitāti un palīdz atgūties pēc slimībām

5. Lielisks zaļais papildinājums ikdienas ēdieniem

Kā lietot gārsu?

💚Svaigu pievieno salātos, smūtijos, zaļajās sviestmaizēs

💚Var kaltēt tējai vai pievienot zupām, sautējumiem

💚Sablenderēt ar eļļu un ķiplokiem – iegūst garšīgu un ārstniecisku pesto!

GĀRSAS PESTO – dabas spēks uz Tavas karotes

Sastāvdaļas:

2 saujas svaigas gārsas lapiņas (maigās, jaunās)

1–2 ķiploka daiviņas (atkarībā no garšas intensitātes vēlmēm)

50 g saulespuķu sēklas vai valrieksti (vari arī kombinēt ar ķirbju sēklām)

50–70 ml olīveļļas (pielāgo pēc vēlamās konsistences)

2 ēdamkarotes rīvēta Parmezāna siera (vai uztura rauga pārslas vegānai versijai)

šķipsniņa jūras sāls

pēc vēlēšanās – pāris pilieni citrona sulas vai šķipsniņa melno piparu

Pagatavošana:

1. Gārsas lapiņas rūpīgi nomazgā un nosusina.

2. Blenderī vai virtuves kombainā liec gārsu, ķiploku, sēklas vai riekstus un sāli.

3. Sablenderē, pakāpeniski lejam klāt olīveļļu, līdz iegūsti viendabīgu, gludu, bet vēl mazliet graudainu masu.

4. Pievieno rīvēto sieru (vai raugu), vēlreiz īsi sablenderē.

5. Pēc garšas pievieno citrona sulu svaigumam vai nedaudz piparu.

Uzglabāšana:

Pesto liec stikla burciņā un pārlej ar plānu kārtiņu olīveļļas, lai labāk saglabātos.

Ledusskapī uzglabā līdz 5–7 dienām. Var arī sasaldēt nelielās porcijās (piemēram, ledus kubiņu formiņās).

Padoms:

Pesto garša kļūs vēl bagātāka, ja izmantosi viegli apgrauzdētas saulespuķu vai ķirbju sēklas! Īstais laiks doties dabā pēc gārsas ☘️☘️☘️”