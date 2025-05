“Tas, kurš uzminēs, kāds ierocis uzvarēs nākamajā karā, būs noteikti miljardieris!” Rajevs komentē, cik ātri attīstās militārās tehnoloģijas Ieteikt







“Lietas, kuras bija modernas 2022.gadā, ir veci metāllūžņi, kuri nevienam nav vajadzīgi. It īpaši, kad notiek aktīva karadarbība kā tagad Ukrainā, militārās tehnoloģijas attīstās abnormāli ātri – desmit reizes ātrāk, nekā tas notiek miera laikā,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauda NBS rezerves pulkvedis, 14.Saeimas deputāts Igors Rajevs (pie frakcijām nepiederošs), diskutējot par militāro ražošanu un valsts aizsardzības jautājumiem.

“Un miera laikā mēs mācībās, testējot jaunās spējas, viņiem visu laiku speciāli izveidojam tādu burbuli, kur viņi jūtas droši un komfortabli, un tad attīstam un pārbaudām to, ko mēs gribam pārbaudīt. Pretinieks nepārbauda to, ko mēs gribam pārbaudīt! Pretinieks mēģinās mūs izčakarēt, un viņš darīs tieši to, ko mēs negaidām no viņa. Tāpēc kara laikā tās lietas attīstās ļoti ātri,” uzsvēra NBS rezerves pulkvedis Rajevs, runājot par militāro tehnoloģiju attīstības tempiem, kad runa ir par reālu karadarbību, kā tas notiek Ukrainā.

Kā piemēru Rajevs TV24 raidījumā minēja bezpilota lidaparātus jeb dronus, kas “parādījās kara vidū”.

“Droni, droni, visi baidās! Tagad tie droni vairāk nestrādā. Tie droni jau ir vecie droni, tagad jau ir citi droni. Turpinot to dronu shēmu, ukraiņiem ir ļoti spēcīgi attīstīta tā saikne ar fronti. Mēs tur bijām, runājām ar uzņēmējiem. Viņi pateica: mēs uztaisījām jaunu modifikāciju droniem, vedam tos uz fronti, bet mums zvana un saka, ka tie nestrādā… Viņi pat neaizbrauca līdz frontei, jo krava atgriezās atpakaļ rūpnīcā, kur tos modernizēja,” pastāstīja NBS rezerves pulkvedis.

Līdz ar to Rajevs uzsvēra galveno domu par militāro ražošanu: “Tāpēc tagad simprocentīgi tas, kurš uzminēs, kāds ierocis uzvarēs nākamajā karā, būs noteikti nākamais miljardieris! Šobrīd to pateikt nav iespējams, un mēs nevaram paredzēt, kā tas mainīsies. Es varu pateikt, kas noteikti zaudēs!” emocionāli iesaucās Rajevs.

“Tas, kurš padomās, ka droni vai kaut kāda cita lieta ir tā saucamā sudraba lode, kura visus uzvarēs, un visu liks uz to. Nē, ir jābūt maksimāli daudz visām spējām, kuras ir militārajā jomā. Jo vairāk tās ir pieejamas katrai armijai, jo vairāk jūs protat šīs spējas izmantot kopā, jo labāka un stiprāka būs jūsu armija,” rezumēja Rajevs TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, diskutējot par militāro ražošanu un valsts aizsardzības jautājumiem.

Pilnu TV24 raidījumu “Kārtības rullis” variet skatīties video šeit: