VIDEO. Haoss Maskavas lidostās: tūkstošiem cilvēku iesprostoti lidmašīnās, guļ uz grīdas un netiek mājās







Pasažieri gaida izlidošanu vairākas stundas — guļ uz krēsliem, koferiem un pat uz grīdas. Kafejnīcas pārpildītas, raksta Meduza.io.

Pēc nakts uzbrukuma ar Ukrainas droniem vairākās Krievijas pilsētu lidostās tiek aizkavēti vai atcelti lidojumi. Īpaši nopietna situācija ir Maskavas lidostās, kur valda īsts haoss: desmitiem reisu ir atcelti vai aizkavēti, un aviokompānijas ir spiestas apvienot dažus reisus.

Pasažieri gaida izlidošanu vairākas stundas (daži – kopš vakardienas), tāpēc lidostu ēkas ir pārpildītas ar cilvēkiem, kas guļ, kur vien iespējams: uz krēsliem, savām mantām un pat uz grīdas.

Aviokompānija “Aeroflot” ir brīdinājusi pasažierus par iespējamu reisu atcelšanu vai apvienošanu pēc nakts lidojumu ierobežojumiem, kas tika ieviesti Maskavas Šeremetjevas lidostā, teikts pārvadātāja paziņojumā.

7. maija naktī Šeremetjevas lidosta divreiz pārtrauca reisu pieņemšanu un nosūtīšanu, reaģējot uz iespējamo Ukrainas dronu uzbrukumu.

Ierobežojumi bija spēkā no plkst. 01:00 līdz 04:07 un atkārtoti no 04:25 līdz 05:30. Daļa “Aeroflot” reisu tika novirzīti uz rezerves lidlaukumiem vai aizkavēti. Jau 6. maija vakarā līdzīgi ierobežojumi tika piemēroti arī citās Maskavas lidostās — Domodedovā, Vnukovā un Žukovskī.

Aviokompānija paziņoja, ka “daži reisi var tikt piespiedu kārtā atcelti vai apvienoti” un ieteica pasažieriem sekot līdzi informācijai “Aeroflot” mājaslapas tiešsaistes tablo.

Līdzīgu informāciju sniegusi arī aviokompānija “Rossija” (kas ietilpst “Aeroflot” grupā). Saskaņā ar tās paziņojumu, ierobežojumu dēļ Šeremetjevas, Vnukovas un Ņižņijnovgorodas lidostās daži reisi tika novirzīti uz citiem lidlaukiem vai aizkavēti.

Saskaņā ar “Aeroflot” tiešsaistes tablo datiem, trešdien, 7. maijā, tika atcelti 52 reisi no Maskavas un vēl 54 reisi uz galvaspilsētu. Kopumā tika aizkavēti vairāk nekā 140 reisi no un uz Maskavu. Tas attiecas gan uz pašas “Aeroflot” reisiem no Šeremetjevas, gan aviokompānijas “Rossija” reisiem no Vnukovas.

Aviokompānija “Pobeda” (kas ir “Aeroflot” meitasuzņēmums) paziņojusi, ka sakarā ar ieviestajiem ierobežojumiem lidostās spiesta atcelt daļu reisu 6. un 7. maijā. Tāpat tika brīdināts, ka iespējamas aizkaves un reisu novirzīšana uz rezerves lidlaukiem.

Telegram kanāls “Ostorožno, Moskva” ziņo, ka Šeremetjevas lidostā izveidojušās rindas pie informācijas stendiem, jo pasažieri cenšas uzzināt aktuālu informāciju par saviem reisiem, mainīt vai nodot biļetes. Vnukovas lidostā desmitiem reisu pārcelti, apmēram 50 atcelti. Pasažieri vairākas stundas gaida iekāpšanu, daļa gaida jau kopš 6. maija. “Gaida lidostas dekoratīvajās zonās, guļ uz koferiem vai uz grīdas,” raksta kanāls.

Daļa reisu, kas devās uz Maskavu, tika novirzīti uz Sanktpēterburgas Pulkovo lidostu. Telegram kanāls Baza raksta, ka aviokompānijas Emirates reisa Dubaija–Maskava (Domodedova) pasažieri netika izlaisti no lidmašīnas sešas stundas. Vēlāk viņiem vienkārši piedāvāts pašiem nokļūt līdz Maskavai.

Pasažieri no reisa Antālija–Maskava Telegram kanālam “Ostorožno, novosti” ziņojuši, ka vairāk nekā septiņas stundas gaidījuši, kad tiks izlaisti no lidmašīnas Pēterburgā. Arī reisu Uzbekistan Airways Taškenta–Maskava un “Aeroflot” Čeļabinska–Maskava pasažieri, kuru reisi tika novirzīti uz Pulkovo, nakti pavadījuši lidmašīnās.

Baza arī ziņo, ka “Aeroflot” reiss Dubaija–Maskava, kam vajadzēja nolaisties Šeremetjevā, novirzīts uz Kazaņu. Lidojuma laikā komandieris paziņojis, ka tiks veikta piespiedu nosēšanās degvielas uzpildei, jo Šeremetjevā ieviests plāns “Paklājs” (“Kover” – apdraudējuma protokols). Pēc nosēšanās lidmašīna stāvējusi divas stundas uz lidlauka, pēc tam komandieris paziņojis, ka pasažierus aizvedīs uz viesnīcu “uz nenoteiktu laiku”, taču aculiecinieki ziņo, ka viņi palikuši lidostas uzgaidāmajā zālē.

Ziemeļrietumu transporta prokuratūra informē, ka uz Pulkovo novirzīti 74 lidaparāti.

6. maija vakarā un 7. maija naktī Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins vairākkārt ziņoja par Ukrainas dronu uzbrukumu atvairīšanu, kas tika vērsti pret galvaspilsētu. Papildus Maskavas lidostām ierobežojumi 7. maijā tika ieviesti arī Kazaņas, Ņižņekamskas un Kirovas lidostās. Ukrainas droni tajā pašā naktī veica uzbrukumus arī Mordovijai, Tulas un Jaroslavļas apgabaliem.

Lidojumu grafiku ietekmējis arī konflikta saasinājums starp Indiju un Pakistānu — Pakistāna uz 48 stundām slēdza savu gaisa telpu, izraisot vairāku reisu maršrutu izmaiņas. “Aeroflot” reiss uz Puketu (Taizeme) tika atgriezts uz Šeremetjevu, savukārt reiss uz Deli nolaidās Taškentā. “Aeroflot” norādīja, ka uz Indiju, Taizemi, Šrilanku, Maldīvām un Seišelu salām tiks izmantoti alternatīvi maršruti.