Čečenijas prokremliskais līderis Ramzans Kadirovs Foto – AFP/LETA

Kadirovs savus biznesa aktīvus sācis pārrakstīt radiniekiem. Viņam grūti elpot, staigāt un runāt Ieteikt







Šobrīd Ramzans Kadirovs sācis pārrakstīt savus biznesa aktīvus uz radiniekiem. Iespējamais pēctecis varētu būt viņa nepilngadīgais dēls.

Reklāma Reklāma

Čečenijas līdera Ramzana Kadirova veselības stāvoklis pasliktinās.

Viņš ir sācis aktīvi sagatavot varas nodošanu.

Kā ziņo “Novaya Gazeta Europe”, Kadirovs ir pieņēmis ārstu diagnozi un uzsācis gatavošanos pēctecībai: viņš stiprina savu bērnu un lojālo klanu pozīcijas.

2023. gadā viņa veselība stabilizējās, taču 2024. gada sākumā viņš neieradās ierastajā vizītē Maskavā, bet tika hospitalizēts privātā klīnikā “Aymed”, kas pieder viņa sievai. Lai to noslēptu, PR komanda noorganizēja viņa demonstratīvu vizīti Putina vārdā nosauktā mikrorajona būvlaukumā.

Pēc īsas parādīšanās sabiedrībā viņš atkal pazuda.

Kopš februāra Kadirovs daudz laika pavada “Aymed” klīnikā, reti parādās sabiedrībā un pārvietojas tikai ar medicīnisko helikopteru.

Viņa publiskā aktivitāte ir ierobežota līdz ierakstiem sociālajos tīklos, bet valsts vadības funkcijas pilda premjers Magomeds Daudovs.

Viens no galvenajiem signāliem par gaidāmajām pārmaiņām bija viņa meitas Aishatas negaidītā atkāpšanās no vicepremjera amata. Vienlaikus no valsts dienesta aizgāja arī divas citas viņa meitas – Hutmata un Hadidžata. Paralēli tika sākta biznesa aktīvu pārrakstīšana uz ģimenes locekļiem.

Žurnālisti uzskata, ka tas tiek darīts, lai nodrošinātu kontroli pār biznesu ārpus valsts dienesta ierobežojumiem, kas aizliedz ierēdņiem nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Kadirovam ir 14 bērni, bet uzmanības centrā ir Aishata un 17 gadus vecais Ādams. Tieši Ādamu uzskata par iespējamo pēcteci. Kadirova galvenais uzdevums šobrīd ir saglabāt ģimenes kontroli pār spēka struktūrām un ekonomiku, iegūstot Putina garantijas.

“Novaya Gazeta Europe” 22. aprīlī publicēja plašu izmeklēšanu par Kadirova veselības stāvokli. Pēc žurnālistu teiktā, viņam jau 2019. gadā tika diagnosticēta aizkuņģa dziedzera nekroze, un pēc 2022. gada viņa veselība būtiski pasliktinājusies. Laika gaitā viņa stāvoklis ir pasliktinājies, attīstoties nieru mazspējai un šķidruma uzkrāšanai plaušās.

Šie simptomi ir izraisījuši elpas trūkumu, runas grūtības un lēnu pārvietošanos.

Viņš bieži ir redzēts ar pietūkušu seju un grūtībām runāt, kā arī pārvietojoties lēni un valkājot pārāk siltu apģērbu Čečenijas klimatam.

Ziņojumā arī apgalvots, ka 2023. gadā Krievijas vara uzsāka PR kampaņu, lai radītu iespaidu, ka ar Kadirovu viss ir kārtībā.

Reklāma Reklāma

Kadirovs 7. maijā piedalījās Vladimira Putina inaugurācijā. Viņš ar grūtībām kāpa pa kāpnēm, un palīgi viņam palīdzēja novilkt žaketi, kad viņš sasniedza kāpņu virsotni. Tomēr Krievijas propagandiste Margarita Simoņjana savā Telegram kanālā rakstīja: “Veselība lieliska. Pārbaudīju ar rokām – biceps kā akmens.”