"Nu neizturēju!" Šoferis atklāj, kāpēc kļuva agresīvs pret invalīdi 27 centu dēļ

22:23, 26. marts 2026
LA.LV jau vēstīja par incidentu Saldus pusē, kad kāds autobusa šoferis agresīvi izturējās pret pasažieri. Pieturā “Draudzība” viņš bļāva uz sievieti 27 centu dēļ. TV3 raidījuma “Bez Tabu” žurnālistam izdevās aprunāties ar šoferi, kura rīcību daudzi nosoda.

Šoferis bļāva uz sievieti, ka viņai esot jāmaksā 27 centi par bagāžu. Pasažiere bija neizpratnē, uzsverot, ka viņai ir invaliditātes apliecība, taču šoferis norāda, ka viņam tas neinteresē. Sieviete mierīgā balsī jautāja: “Tie, kas nav invalīdi, cik tie maksā?” Šoferis turpināja bļaut: “27 centi ir jāmaksā!”

Nākamajā video kadrā bija redzams, kā šoferis metas pasažierei virsū, cenšoties fiziski viņu izlikt no autobusa. Galu galā pasažiere par bagāžu samaksāja, bet vēlreiz norādīja, ka viņai ar invaliditātes apliecību tas nav jādara.

Raidījums “Bez Tabu” uzrunāja Saldus autoostā sastaptos iedzīvotājus – daudzi pauda, ka šofera rīcība nav adekvāta. Kāda sieviete pat izteica viedokli, ka par tādu uzvedību šoferis ir jāatlaiž no darba.

Bet ko savai aizstāvībai pauda pats šoferis? Viņš norāda, ka viņa nervi vienkārši neizturēja.

“Kāpēc viss sākās? Tāpēc ka viņa ir ļoti smirdoša krava. Viņa no misenēm nāk. Es nevaru izturēt. Ja viņa būtu samaksājusi… Es jau viņai izsitu invalīda biļeti, bet viņa nemaksāja par to koferi. Es teicu – nu tad kāp ārā! Nu neizturēju!”

