“Kāpēc man savā valstī jājūtas kā Krievijā?” Dace pēc brauciena Jūrmalas autobusā sašutusi, bet izrādās – viņa nav vienīgā 1
Ik pa laikam Latvijā izskan kāds stāsts, kurā pašiem tautiešiem rodas sajūta, ka viņi nav savā valstī, jo dominē vēl kāda valoda – krievu. Tā gadījies arī Dacei, kura braukusi ar sabiedrisko transportu uz Jūrmalu.
Sieviete sociālo mediju platformā “X” raksta: “Ar autobusu Jūrmalā nebiju braukusi ļoti daudzus gadus. Šodien, braucot ar 4. autobusu, šoferis mikrofonā vērsās pie pasažieriem krievu valodā. Teica kaut ko par e-taloniem. Kāpēc visiem autobusā jādzird krievu valoda, un man savā valstī jājūtas kā Krievijā?”
Maira norāda uz citu neprecizitāti: “Tiem, kas nedzīvo Jūrmalā – jūrmalniekiem ar Jūrmalas iedzīvotāja karti brauciens ir par velti. Pārējie pērk biļeti pie vadītāja, nekādu e-talonu Jūrmalā nav. Vai bijāt skaidrā, kad dzirdējāt kaut ko par e-taloniem?”
Savukārt Didzis prāto, kur vispār Jūrmalā iespējams dzirdēt latviešu valodu.
Jūrmalā ir Krievija
— bubinators 🫃🏻 🏳️🌈 / very nepareizais (@ubinators) March 15, 2026
Nožēlojami
— Jānis Bērziņš (@Janis8578943573) March 15, 2026
Krievu bezkaunībai nav robežu!!!!
— akela607 (@Aivars1505) March 15, 2026
Skaidroju visiem mīstkmiešiem letiņiem. Tātad. Kamēr letiņi būs tik gļēvi ,tikmēr orki turpinās šeit izspiest letiņus ārā ar savu valodu. Jo viņi ir agresīvāki un mazāk gļēvi.
— Parody (@always_parody) March 16, 2026
Kas rakstīts likumā?
Latvijā sabiedriskajā transportā pasažieru informēšanai primāri jālieto valsts valoda. To nosaka Valsts valodas likums, kurā paredzēts, ka uzņēmumos un iestādēs, kas sniedz pakalpojumus sabiedrībai, darbiniekiem darba pienākumu veikšanā jālieto latviešu valoda.
Tas nozīmē, ka arī sabiedriskā transporta vadītājiem pasažieriem sniegtajai informācijai jābūt latviešu valodā. Citu valodu lietošana papildus nav aizliegta, taču tā nedrīkst aizstāt informāciju valsts valodā.
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu