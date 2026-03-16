Ziemassvētki Jūrmalā
Ziemassvētki Jūrmalā
Foto: publicitātes

"Kāpēc man savā valstī jājūtas kā Krievijā?" Dace pēc brauciena Jūrmalas autobusā sašutusi, bet izrādās – viņa nav vienīgā

LA.LV
21:19, 16. marts 2026
Stāsti Pieredze

Ik pa laikam Latvijā izskan kāds stāsts, kurā pašiem tautiešiem rodas sajūta, ka viņi nav savā valstī, jo dominē vēl kāda valoda – krievu. Tā gadījies arī Dacei, kura braukusi ar sabiedrisko transportu uz Jūrmalu.

Kokteilis
Krimināls
Lasīt citas ziņas

Sieviete sociālo mediju platformā “X” raksta: “Ar autobusu Jūrmalā nebiju braukusi ļoti daudzus gadus. Šodien, braucot ar 4. autobusu, šoferis mikrofonā vērsās pie pasažieriem krievu valodā. Teica kaut ko par e-taloniem. Kāpēc visiem autobusā jādzird krievu valoda, un man savā valstī jājūtas kā Krievijā?”

“Kas notiek Jūrmalā?” jautā sieviete.
CITI ŠOBRĪD LASA
Lietotājs ar segvārdu @KPatalujs saprot, par ko sieviete runā: “Kauguros “Rimi” veikalā mani arī apkalpoja tante krieviski, viņa vispār neprata latviešu valodu! Kad ar viņu runāju latviski, acis bija lielas. Ā, un vēl Kauguros restorānā “Hachipuri” oficiante arī apkalpo tikai krieviski!”

Maira norāda uz citu neprecizitāti: “Tiem, kas nedzīvo Jūrmalā – jūrmalniekiem ar Jūrmalas iedzīvotāja karti brauciens ir par velti. Pārējie pērk biļeti pie vadītāja, nekādu e-talonu Jūrmalā nav. Vai bijāt skaidrā, kad dzirdējāt kaut ko par e-taloniem?”

Kārlis spriež, ka tā acīmredzot bijusi vienīgā valoda, kuru šoferis prot.

Savukārt Didzis prāto, kur vispār Jūrmalā iespējams dzirdēt latviešu valodu.

Kas rakstīts likumā?

Latvijā sabiedriskajā transportā pasažieru informēšanai primāri jālieto valsts valoda. To nosaka Valsts valodas likums, kurā paredzēts, ka uzņēmumos un iestādēs, kas sniedz pakalpojumus sabiedrībai, darbiniekiem darba pienākumu veikšanā jālieto latviešu valoda.

Tas nozīmē, ka arī sabiedriskā transporta vadītājiem pasažieriem sniegtajai informācijai jābūt latviešu valodā. Citu valodu lietošana papildus nav aizliegta, taču tā nedrīkst aizstāt informāciju valsts valodā.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai esi nonācis līdzīgā situācijā?

  • Jā, vairākas reizes
  • Jā, bet reti
  • Nē, nekad
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.