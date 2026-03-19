VIDEO. “Ej ārā! Tūlīt tavu bagāžu arī izmetīšu!” Mikroautobusa šoferis Saldus novadā kļūst agresīvs pret pasažieri 27 centu dēļ 0

10:16, 19. marts 2026
Sociālajā medijā “TikTok” ir izplatījies video, kurā redzams, kā mikroautobusa šoferis agresīvi izturas pret pasažieri. Kā noprotams, viņš aizsvīlies par bagāžas samaksu.

19. marts satricinās piecas zodiaka zīmes – kas gaidāms?
Tramps ar iepriekš neredzētu spēku un varu draud “uzspridzināt” pasaulē lielāko gāzes lauku
“Tas lika pasmaidīt” – autovadītāja uz ceļa pamanījusi kravas auto ar neparastu, bet pamācošu uzrakstu 7
Video redzams, kā šoferis pieturā “Draudzība” bļauj uz sievieti, ka viņai esot jāmaksā 27 centi par bagāžu. Pasažiere ir neizpratnē un uzsver, ka viņai ir invaliditātes apliecība, taču šoferis norāda, ka viņam tas neinteresē. Sieviete mierīgā balsī jautā: “Tie, kas nav invalīdi, cik tie maksā?” Šoferis turpina bļaut: “27 centi ir jāmaksā!”

Nākamajā video kadrā redzams, kā šoferis metas pasažierei virsū, cenšoties fiziski viņu izlikt no autobusa. Galu galā pasažiere par bagāžu samaksā, bet vēlreiz norāda, ka viņai ar invaliditātes apliecību tas nav jādara.

“Viņa ir uzmetusi bērnu…” Jauna drāma un skumja situācija Kiviču ģimenē
Protestā prasa valstij kompensēt diabēta pacientiem nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sensorus
Nopietna slimība ar reālu nāves risku un smagām sekām! Prognoze par masalu tālāku izplatību nav laba

Kā redzams video, neviens no autobusā esošajiem pasažieriem konfliktā neiesaistījās, bet dažbrīd fona skaņās ir dzirdami nelieli smiekli.

Video divu dienu laikā skatīts vairāk nekā 167 tūkstošu reižu.

LA.LV redakcija centās sazināties ar konkrēto pārvadātāju – “Latvijas Sabiedrisko autobusu”, lūdzot komentēt situāciju, taču atbildi no uzņēmuma nesaņēmām.

Lai arī šofera rīcība nekādā veidā nav attaisnojama, LA.LV “Autotransporta direkcijā” noskaidroja, ka personām ar invaliditātes apliecību atlaide par bagāžas samaksu nepienākas.

@dunalssss NEVER DRIVE TO DRAUDZIBA AT 19:40 🙏💔🙏 #fyp #latvia #autobus #sabiedriskaistransports ♬ original sound – DUNALSSSS

SAISTĪTIE RAKSTI
“Kāpēc man savā valstī jājūtas kā Krievijā?” Dace pēc brauciena Jūrmalas autobusā sašutusi, bet izrādās – viņa nav vienīgā
Rīdzinieki neapmierināti ar “Rīgas satiksme” transportiem – pasažieriem jābaidās, vai neiesēdīsies čurās
“Piedzēries tēvainis sodu nav pelnījis!” Sieviete novēro nepatīkamu situāciju sabiedriskajā transportā, kas, kā izrādās, ir norma
