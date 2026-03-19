VIDEO. “Ej ārā! Tūlīt tavu bagāžu arī izmetīšu!” Mikroautobusa šoferis Saldus novadā kļūst agresīvs pret pasažieri 27 centu dēļ 0
Sociālajā medijā “TikTok” ir izplatījies video, kurā redzams, kā mikroautobusa šoferis agresīvi izturas pret pasažieri. Kā noprotams, viņš aizsvīlies par bagāžas samaksu.
Video redzams, kā šoferis pieturā “Draudzība” bļauj uz sievieti, ka viņai esot jāmaksā 27 centi par bagāžu. Pasažiere ir neizpratnē un uzsver, ka viņai ir invaliditātes apliecība, taču šoferis norāda, ka viņam tas neinteresē. Sieviete mierīgā balsī jautā: “Tie, kas nav invalīdi, cik tie maksā?” Šoferis turpina bļaut: “27 centi ir jāmaksā!”
Nākamajā video kadrā redzams, kā šoferis metas pasažierei virsū, cenšoties fiziski viņu izlikt no autobusa. Galu galā pasažiere par bagāžu samaksā, bet vēlreiz norāda, ka viņai ar invaliditātes apliecību tas nav jādara.
Kā redzams video, neviens no autobusā esošajiem pasažieriem konfliktā neiesaistījās, bet dažbrīd fona skaņās ir dzirdami nelieli smiekli.
Video divu dienu laikā skatīts vairāk nekā 167 tūkstošu reižu.
LA.LV redakcija centās sazināties ar konkrēto pārvadātāju – “Latvijas Sabiedrisko autobusu”, lūdzot komentēt situāciju, taču atbildi no uzņēmuma nesaņēmām.
Lai arī šofera rīcība nekādā veidā nav attaisnojama, LA.LV “Autotransporta direkcijā” noskaidroja, ka personām ar invaliditātes apliecību atlaide par bagāžas samaksu nepienākas.
@dunalssss NEVER DRIVE TO DRAUDZIBA AT 19:40 🙏💔🙏 #fyp #latvia #autobus #sabiedriskaistransports ♬ original sound – DUNALSSSS
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!