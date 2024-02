No droniem par fronti tiek savākti 80% izlūkinformācijas, bet.. Tie karu ieveduši pilnīgā strupceļā Ieteikt







Lai sabiedrība saprastu dronu nozīmi Ukrainas karadarbībā, tad ir jāpaskaidro tas fakts, ka droni ir gan kā veicinošs faktors, gan kā bremzējošs faktors, turklāt abām karojošajām pusēm. Šādu aspektu izgaismo Modris Kairišs, NBS Gaisa spēku Mācību centra komandieris majors TV24 raidījumam “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Paskatoties vēsturē, jau zinām, ka šāds pozīciju karš bija Pirmais pasaules karš, kad parādījās ložmetēji, dzeloņdrātis, kad fronte vairs nekustējās – 100 metru šurp vai turp.

“Tad izdomāja, ka efektīvs līdzeklis, kā pārraut šādu fronti, ir mazās vienības. To mēs šobrīd redzam joprojām, – šie uzbrukumi ir ļoti ar maziem spēkiem, tranšeju ieņemšana, lai nav lielu zaudējumu,” vienu no kara taktikām Ukrainā skaidro Kairišs.

Viņš kā otru lietu atgādina laiku, kad parādījās tanki un daļēji aviācija bija tolaik šis veiksmes faktors, lai pārrautu fronti.

Tas arī pierādījās Otrajā pasaules karā, ka ar milzīgiem tanku spēkiem un koncentrēšanu vienuviet frontes līniju var pārraut un vēl ar aviācijas atbalstu. Tas, lai saprastu tos mērogus, – tolaik tika koncentrēti 300-400 lielgabalu uz kilometru frontes kilometru, sevišķi kara beigās.

Kairišs skaidro, ka šobrīd droni augstāk minēto ir padarījuši principā neiespējamu.

“Jā, droni ir ļoti efektīvi izlūkošanai. Šobrīd no droniem iegūstam 80% izlūkinformācijas. Tas ļoti efektīvs un lēts prettanku līdzeklis. Principā droni ir izdarījuši to, ka neviena no pusēm nespēj koncentrēt vienuviet šādus smagos spēkus – bruņutehniku, artilēriju, lai efektīvi tos izmantotu triecieniem,” uz specifiku norāda militārists.

Ja no drona ko tādu pamana, tad ar droniem, izmantojot modernas prettanku raķetes, tos ļoti efektīvi iznīcina. Tas ir galvenais, kas šo karu šobrīd ir ievedis strupceļā, rezumē Kairišs.