Olavs Cers: "Ir jāpieņem politisks lēmums, ka žogs ir pirmās vajadzības lieta"







“Šobrīd žoga uzbūves kavēšanās viens no iemesliem ir tāds, ka tiek rīkoti iepirkumi, tad uzņēmēji strīdās, pārsūdz, jo tas ir liels projekts, kas ienes arī daudz naudas būvniekiem,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja zvērināts advokāts Olavs Cers, diskutējot par aktuālo tematu saistībā ar Latvijas austrumu robežas izbūvi, kas ir aizkavējusies.

Protams, tas ir loģiski, jo “komersants cīnās par naudu, strādā par naudu”, piebilda Cers. Taču tādu un citādu apsvērumu dēļ, diemžēl, Latvijas austrumu robežas būvniecība ir iekavējusies.

“Ir tomēr situācijas, kurās valsts var piemērot ārkārtas apstākļus un nerīkot iepirkumu, nerīkot konkursu, bet rast veidu, kā valstij vitāli nepieciešamus aizsardzības darbus un aizsardzības būves organizēt bez iepirkuma konkursiem,” uzskata advokāts Cers.

Ņemot vērā likumu par iepirkumiem un citus regulējumus, pēc advokāta Cera domām, viens no izņēmumiem, kad var nerīkot iepirkuma konkursus ir valsts aizsardzības vajadzības, turklāt vēl tad, ja tie ir ārkārtas apstākļi.

“Ja karš notiek netālu no mūsu robežām, es domāju, tas ir tuvu ārkārtas apstākļiem vismaz kādā jomā, tad te, protams, daudz vairāk to var izpētīt Ministru kabineta juristi vai Saeimas juristi, bet man kā vidusmēra pilsonim un kā civiltiesību un citu nozaru juristam šķiet, ka tas nav neiespējami!” tā uzsvēra Cers.

“Ir jāpieņem politisks lēmums, ka žogs ir pirmās vajadzības lieta, tāpat kā iegādāties bruņutehniku vai munīciju, vai vēl kaut ko, un to izdarīt, un viss! Mainīt to pamatu – nevis rīkot konkursu un gaidīt, kamēr visi izstrīdās, un tad žogs būs 2025.gada beigās, bet noteikt to kā prioritāro militāro būvi un uzbūvēt viņu bez konkursa un pietiekami ātrā laikā. Es domāju, ka tas ir saprotami un pret to iebildumu nevienam nebūs,” pārliecināts ir advokāts Cers, diskutējot TV24 raidījumā “Preses klubs” par to, kā Latvijas valstij ātrāk uzbūvēt žogu uz austrumu robežas.