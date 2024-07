Ziņa tiek papildināta.

Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija jau klāt! Parīzē tā būs pavisam citāda – ierasto soļošanu olimpiskajā stadionā šoreiz organizatori nolēmuši aizstāt ar īpašu laivu parādi Sēnas upē, kuru simtiem tūkstoši skatītāju varēja pat vērot, nemaksājot bargu naudu par ieejas biļetēm stadionā.

Parāde sākas pie Austerlicas tilta un noslēdzas pēc vairāk nekā sešus kilometrus ilga brauciena Trokadero laukumā. Kopumā atklāšanas ceremonijā piedalās 10 500 atlētu no 204 valstu olimpiskajām komitejām. Kopumā parādē izmantoti 85 kuģīši.

Latvijas atlēti, treneri un organizatori kopā ir 35, un mūsējie ir vienā laivā ar Libānu, Libēriju un Lībiju. Karognesēji Latvijai ir pludmales volejboliste Tīna Graudiņa un 3×3 basketbolists Nauris Miezis.

Nauris Miezis pirms ceremonijas LTV atklāja, ka sajūtas ir labas un šis ir liels pagodinājums. Runājot par olimpiādi, viņš norādīja, ka ir mentāli gatavs spēlēm un par sevi gana pārliecināts.

Pirms ceremonijas gan Latvijas sportisti paguva pamatīgi salīt, iekams tika pie lietusmētelīšiem. Bet tas nemazināja prieku par dalību ceremonijā, vēsta LSM.LV.

