Otrdien daudzviet gaidāmas stipras lietusgāzes; nokrišņu daudzums vietām pārsniegs 20 l/kvm







Otrdien nakts otrajā pusē, no rīta un dienā daudzviet Latvijā gaidāmas intensīvas lietusgāzes, vietām būs arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Lietus mākoņi virzīsies no dienvidrietumiem uz ziemeļiem. Sagaidāms, ka nokrišņu daudzums vietām valstī pārsniegs 20 milimetrus jeb 20 litrus kvadrātmetrā.

Lēnu dienvidaustrumu vēju dienas gaitā nomainīs mērens rietumu vējš, negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 17 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +11..+16 grādiem. Maksimālā temperatūra pēcpusdienā un pievakarē, uzspīdot saulei, būs +19..+24 grādi.

Rīgā otrdien no rīta un dienā īslaicīgi līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, dienas gaitā uzspīdēs saule. Naktī pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap +15 grādiem. Dienā vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, vakarpusē – no ziemeļrietumiem, tas kļūs mērens. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +22 grādiem.