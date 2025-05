Foto: Pexels

Šodien pieņemtie lēmumi kļūs par sākumu pozitīvām pārmaiņām. Horoskopi 16. maijam Ieteikt







Auns

Šodien tev ir spēks un apņēmība paveikt daudz, un sīkās grūtības tevi nebiedē. Būsi gatavs pielikt pūles, lai sasniegtu nepieciešamos rezultātus, un centies izmantot jebkuru labvēlīgu iespēju, lai sāktu ko jaunu. Tev būs iespēja satikt cilvēkus, kuri dalīsies ar noderīgu pieredzi un ieteiks, kā rīkoties vislabāk. Tu varēsi ātri izpelnīties jaunu paziņu uzticību.

Reklāma Reklāma

Vērsis

Veiksmīga diena darbam un lietderīgām nodarbēm. Labi piemērota gan jaunu lietu uzsākšanai, gan sen iesāktā pabeigšanai. Tu lieliski tiksi galā ar visdažādākajiem uzdevumiem – palīdzēs gan iepriekš iegūtā pieredze, gan zināšanas. Lai arī tuviniekiem ne vienmēr patīk tavas idejas, maz ticams, ka kāds mēģinās tevi atturēt no to īstenošanas. Mājās, visticamāk, nopietni strīdi neradīsies, un, ja tomēr kaut kas izcelsies, atradīsi risinājumu, kas apmierina visus.

Dvīņi

Neatliec neko uz vēlāku! Dienas sākums tev būs ļoti veiksmīgs – ja rīkosies ātri un izlēmīgi, panāksi lieliskus rezultātus. Iespējams interesants sadarbības piedāvājums, gadījumā ja saņemsi to no veciem paziņām – vari bez ilgas domāšanas piekrist. Daži iepazīsies ar cilvēkiem, par kuriem iepriekš dzirdējuši tikai labu. Vakarā enerģijas līmenis var samazināties, tāpēc labāk neko svarīgu vai nogurdinošu neplāno.

Vēzis

Tev priekšā rosīga diena. Būs grūti koncentrēties uz vienu lietu – apkārtējie biežāk nekā parasti prasīs tavu palīdzību. Negribēsi atteikt, tāpēc nāksies atlikt savus plānus, lai gan iekšēji šaubīsies, vai tas ir pareizi. Var rasties arī nelielas sadzīves problēmas, kuru risināšanai vajadzēs tērēt naudu. Iepriecinās draugu atbalsts – viņi zinās, ko teikt, dalīsies ar labām idejām un var pastāstīt kaut ko interesantu. Nav izslēgtas negaidītas dāvanas vai naudas ienākumi.

Lauva

Tev sagaida spilgta, notikumiem bagāta diena. Tu būsi enerģisks un mērķtiecīgs, un sasniegsi mērķi ātrāk nekā citi. Pat sarežģīti uzdevumi tev nesagādās grūtības – intuīcija bieži palīdzēs atrast pareizo risinājumu. Rīts sola labas ziņas. Dienas otrā puse būs pilna interesantu sarunu, kas sniedz ne tikai svarīgu informāciju, bet arī iedvesmu. Iespējams, tieši pēc šīm sarunām saņemsies sākt ko tādu, ko ilgi esi atlicis.

Jaunava

Esi uzmanīgs un piesardzīgs. Šī diena nav piemērota tam, lai runātu vai darītu visu, kas ienāk prātā – labāk rīkoties un runāt pārdomāti. Īpaši svarīgi būt apdomīgam, ja runa ir par darbu, biznesu vai finansēm. Sarunas ar tuvajiem sniegs pozitīvas emocijas, ja neuzstāj uz nopietnu jautājumu risināšanu uzreiz. Būs patīkami parunāties par sīkumiem ar tuvākajiem.

Svari

Lai gan diena var nest dažas grūtības, kopumā tā būs veiksmīga. Tā piedāvā daudz interesantu iespēju – centies nevienu neizlaist! Lai gūtu panākumus, vajadzēs izlēmību un mērķtiecību. Noderēs arī atbalsts – vislabāk to meklēt pie veciem paziņām, kuri sapratīs tevi bez gariem skaidrojumiem. Iespējami nelieli naudas ieņēmumi, veiksmīgi darījumi. Varbūt beidzot atrisināsies kāds finansiāls jautājums, kas tev ilgi nedod mieru.

Skorpions

Diena var būt sarežģīta, taču tev blakus būs cilvēki, kuri palīdzēs pārvarēt grūtības. Nesteidzies – dienas pirmajā pusē uzradīsies daudz jaunu uzdevumu, bet vēlāk kļūs skaidrs, kā ar tiem tikt galā. Iespējams, ar tevi sazināsies veci paziņas, arī tādi, ar kuriem labāk būtu nesatikties. Mēģini būt diplomātisks un izvairīties no konfliktiem – tev tie nav vajadzīgi. Šī diena ir piemērota, lai atgrieztos pie veciem hobijiem vai idejām, kuras agrāk neīstenoji.

Reklāma Reklāma

Strēlnieks

Strēlniekiem priekšā labvēlīga, notikumiem bagāta diena. Tu esi pārliecināts par sevi un bez vilcināšanās ķeries pie sarežģītiem darbiem, kuri agrāk būtu šķituši biedējoši. Dažkārt nepietiks pieredzes, bet tas nav traucēklis – tev blakus ir cilvēki, ar kuriem vari apspriest neskaidrības. Veci paziņas labprāt atbalstīs tavas iniciatīvas, pat vispārdrošākās. Vakaram nevajadzētu plānot pārāk smagas nodarbes – var būt grūti aizmigt.

Mežāzis

Diena nebūs no vieglākajām. Lai sasniegtu mērķus, nāksies pielikt daudz pūļu – pat tad, ja darbs ir parasts un pazīstams. Tas var radīt neapmierinātību, jo saproti, ka citkārt būtu ar visu ticis galā daudz ātrāk. Svarīgi ir saglabāt mieru un izvairīties no konfliktiem. Nesaki neko skarbu pārsteidzīgi – citādi vari aizvainot sev tuvus cilvēkus un vēlāk to nožēlot. Pret pašiem tuvākajiem esi īpaši iejūtīgs – viņiem vajag tavu sapratni un atbalstu.

Ūdensvīrs

Labvēlīga diena Ūdensvīriem. Padomā, vai tev nav kāds svarīgs un liels darbs, ko jau sen plānoji, bet visu laiku atliki. Ja ir – tagad ir īstais brīdis tam pieķerties. Ja nekas konkrēts nenāk prātā, parunā ar draugiem – viņiem būs idejas, kurām vērts pievērst uzmanību. Daudzi gūs panākumus radošās jomās. Vari uzsākt kaut ko pilnīgi jaunu – ātri apgūsi nepieciešamās prasmes, gūsi daudz pozitīvu emociju, un drīzumā iepazīsies ar cilvēkiem, kuri domā līdzīgi kā tu.

Zivis

Zivīm šodien gribas rīkoties ātri un izlēmīgi – un tev tas arī izdodas. Lai kā veidotos apstākļi, tu nezaudē ticību sev un neatsakies no plānotā. Tava neatlaidība daudziem patīk. Iespējams, kāds vēlēsies tevi iepazīt tuvāk vai pat kopā uzsākt kādu lietu. Attiecībās ar tuvajiem uzticies savai intuīcijai – tā tevi nepievils un palīdzēs tikt galā ar sarežģījumiem. Iespējams, ka šodien pieņemtie lēmumi kļūs par sākumu pozitīvām pārmaiņām.

Foto – Shutterstock