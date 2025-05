Ilustratīvs foto Foto: LETA/Ieva Čīka

Lūk, ko turpmāk daudz uzmanīgāk kontrolēs fotoradari







Lai skaidrotu sabiedrībai OCTA un tehniskās apskates savlaicīgas veikšanas nepieciešamību, kā arī mazinātu to autovadītāju skaitu, kas neiegādājas OCTA vai neveic transportlīdzekļa tehnisko apskati, maijā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk – LTAB), sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (turpmāk – CSDD), īsteno informatīvo kampaņu “Ja Tev nav OC/TA – nebrauc!”. Paredzams, ka kampaņas laikā vairāki fotoradari visā Latvijā veiks OCTA un tehniskās apskates kontroli ārpuskārtas režīmā – t.i. neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas ātruma.

LTAB apkopotā statistika par neapdrošināto transportlīdzekļu izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem (turpmāk – CSNg) liecina, ka kopējais neapdrošināto transportlīdzekļu skaits uz Latvijas ceļiem ir 1 – 1,5%. Jau vairākus gadus visbiežāk negadījumi ar neapdrošinātu transportlīdzekli tiek izraisīti Latgalē. 2022.gadā tie bija 1,85 %, 2023.gadā – 1,56%, bet pērn – 1,18%. Viszemākais ar neapdrošinātu transportlīdzekli izraisīto CSNg īpatsvars pērn bijis Kurzemē – 0,55 %, Rīgā – 0,61% un Vidzemē – 0,74%. Zemgalē ar spēkratu bez OCTA izraisīti 0,80% CSNg, bet Pierīgā un Rīgas jūras līča piekrastes zonā – 0,99%.

Kampaņas “Ja Tev nav OC/TA nebrauc!” ietvaros paredzēts veikt profilaktisko darbu, skaidrojot autovadītājiem, ka OCTA vai tehniskā apskate nav tikai formalitāte, bet gan drošības garants pašam autovadītājam, pasažieriem un citiem satiksmes dalībniekiem. “Kampaņas laikā vairāki fotoradari visā Latvijā veiks OCTA un tehniskās apskates kontroli ārpuskārtas režīmā – t.i. neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas ātruma. Tas ļaus efektīgāk apkopot un analizēt datus par transportlīdzekļiem, kas satiksmē piedalās bez derīgas OCTA un tehniskās apskates, lai turpmāk varētu vēl mērķtiecīgāk uzlabot ceļu satiksmes drošību,” stāsta LTAB valdes loceklis Juris Stengrevics.

Paredzams, ka kampaņas laikā apkopotā statistika un izdarītie secinājumi ļaus nākotnē pilnveidot metodes autovadītāju informēšanai par OCTA un tehniskās apskates nepieciešamību, kā arī cīnīties ar pārkāpējiem. “Noteikti vērts izskatīt iespēju nākotnē pielāgot visus stacionāros fotoradarus OCTA un tehniskās apskates kontrolei visā transporta plūsmā, neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas ātruma, kā arī to, lai datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, turpmāk varētu izmantot OCTA cenas aprēķinā. Tāpat lielāka uzmanība jāvelta to ceļu posmu uzraudzībai, kas ikdienā netiek kontrolēta ar stacionārajiem fotoradariem,” piebilst J.Stengrevics.

Jāatgādina, ka šī gada sākumā stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredz nekavējoties nosūtīt informāciju transportlīdzekļa īpašniekam, ja ar tehniskajiem līdzekļiem ir fiksēts, ka ceļu satiksmē iespējams tiek izmantots transportlīdzeklis, kuram noteiktā termiņā nav veikta tehniskā apskate vai nav iegādāta OCTA. Paziņojuma mērķis ir pēc iespējas ātrāk novērst atkārtotus pārkāpumus ceļu satiksmē, turpinot izmantot transportlīdzekli, kuram nav derīgas tehniskās apskates vai OCTA polises. CSDD paziņojumu par pārkāpumu sūta uz reģistrētu e-pasta adresi, ko transportlīdzekļa īpašnieks ir norādījis e-CSDD.