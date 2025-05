Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/Dāvids Krūmiņš

VIDEO. "Es kaut ko gaidīju, bet noteikti ne to!" Dāvids Krūmiņš nepatīkami pārsteidz, pirmoreiz satiekot savu meitu







Šovā “Slavenības. Bez filtra” Arnita Oliņa tikusies ar draudzeni, lai pārrunātu, kā viņai klājas kopš laidusi pasaulē militārista Dāvida Krūmiņa meitu Klāru. Kaut arī ir zināms, ka Krūmiņš ir bērniņa tēvs, Arnita izvēlējusies dzimšanas apliecībā tēvu nenorādīt sarežģīto attiecību dēļ. Arnita arī atklāj, kāda ir bijusi Dāvida pirmā tikšanās ar meitu, un neslēpj vilšanos par pieredzēto.

“Tas varbūt ir muļķīgi no manas puses, bet es gaidīju, ka viņš man vismaz uzdāvinās ziedus. Parasti jau tā ir, ka vīrs pie dzemdību nama sagaida ar ziediem. Nu labi, viņš man nav vīrs, bet tomēr bērna tēvs. Varēja pateikt paldies, ka piedzemdēju viņam meitu, bet laikam no tā cilvēka to nevar sagaidīt.

Viņš varēja vismaz kaut ko atnest Klārai… Es kaut ko gaidīju, bet noteikti ne to, ka viņš atnāks ar tukšām rokām,” rūgtumu neslēpj Arnita.

Tāpat viņa atklāj, ka visu attiecību laikā, kad bija kopā ar Dāvidu, ziedus saņēmusi vien divas reizes: “Viņš teica, ka labāk dāvina emocijas, nevis ziedus.”

Runājot par finansiālo atbalstu, Arnita atzīst, ka pašlaik no Dāvida nekādu atbalstu neprasot. Tāpat Dāvids ir izrādījis interesi tikt norādītam meitas dzimšanas apliecībā, kā arī uzņemties atbildību par viņu, taču Arnita kam tādam pašlaik nav gatava, jo jūtas drošāk, ka meita ir simtprocentīgi viņas atbildībā. Turklāt Dāvidam sava vārda ierakstīšana meitas dzimšanas apliecībā būšot jānopelna.

