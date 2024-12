Ilustratīvs attēls Foto: Paula Čurkste/LETA

Otrdienas rītā daudzviet apledojuši ceļi, dienā saglabāsies brāzmains vējš Ieteikt







Otrdien rietumu, ziemeļrietumu vējš saglabāsies brāzmains visā valsts teritorijā, bet piekrastē joprojām vēja ātrums brīžiem sasniegs 20 līdz 22 metrus sekundē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Reklāma Reklāma

Dienā, galvenokārt gan rietumu rajonos, starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, un centrālajos un austrumu rajonos palaikam gaidāms lietus, slapjš sniegs.

Gaiss iesils līdz +3…+7 grādiem, austrumu rajonos, kur būs nedaudz vēsāk, līdz +1…+3 grādiem.

Rīgā debesis brīžiem skaidrosies, no rīta vēl iespējams lietus. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē. Gaiss iesils līdz +4…+5 grādiem.

Otrdienas rītā vietām autoceļi apledo

Otrdienas rītā apledojums vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 34 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Augšlīgatnes līdz Virešiem, Daugavpils šosejas posmā no Jēkabpils līdz Nīcgalei, uz Rēzeknes apvedceļa, uz Rēzeknes šosejas, kā arī šosejas Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Špoģiem līdz Bērzgalei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Jēkabpils, Cēsu, Valmieras, Valgas, Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu un Krāslavas apkārtnē.

“Latvijas Valsts ceļi” atgādina, ka ir svarīgi izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem. Uzturēšanas darbu mērķis ir iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, taču ar tiem nevar novērst ziemu, norāda “Latvijas Valsts ceļi”.